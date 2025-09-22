«Θέλουμε να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον σταθμάρχη εφόσον αποδειχθεί ότι φταίνε. Αυτή η δικογραφία που κατατέθηκε είναι ελλιπής» ανέφερε ο μπαμπάς της Αναστασίας Παπαγγελή.

Το εκ νέου άνοιγμα της δικογραφίας για την τραγωδία των Τεμπών, με νέες ανακριτικές πράξεις ζητούν 80 συγγενείς των θυμάτων οι οποίοι προσέφυγαν στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Καταγγέλλουν «βεβιασμένους» χειρισμούς του εφέτη ανακριτή και σοβαρές παραλείψεις στην έρευνα που διενήργησε.

Αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το τέλος για να δικαιωθούν τα θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη είναι οι συγγενείς τους οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να τιμωρηθούν οι ένοχοι για την τραγωδία. 80 συγγενείς θυμάτων υπογράφουν το αίτημα-υπόμνημα που κατέθεσαν τον πρωί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προκειμένου να διαταχθεί συμπληρωματική ανάκριση για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή 57 ανθρώπων, στην πλειοψηφία τους νέων παιδιών.

Με σοβαρές ελλείψεις έκλεισε η δικογραφία για τα Τέμπη

Οι συγγενείς κατηγορούν τον εφέτη ανακριτή πως έκλεισε άρον άρον τη δικογραφία αλλά και τον εισαγγελέα Εφετών Λάρισα πως υπέβαλε με εξπρές διαδικασίες την πρόταση του. Όπως τονίζουν δεν εξετάστηκαν κρίσιμα έγγραφα όπως αυτό του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στην μοιραία αμαξοστοιχία, ενώ αναπάντητα παραμένουν και δικά τους αιτήματα τα οποία εξακολουθούν να εκκρεμούν, μεταξύ των οποίων, και η κατάσχεση του καταγραφικού του εμπορικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Οι παραλήψεις αυτές καθιστούν αναγκαία, κατά τους συγγενείς, τη διενέργεια νέου κύκλου ανακρίσεων για να φωτιστεί με κάθε τρόπο η υπόθεση και να εντοπιστούν οι ευθύνες για το έγκλημα.

«Στην προκειμένη περίπτωση συντρέχει άμεση ανάγκη διενεργεί συμπληρωματικής κύριας ανάκρισης» επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι συγγενείς των θυμάτων στο αίτημα τους, το οποίο αριθμεί 47 σελίδες. Συγκεκριμένα, στην αίτηση επισημαίνεται ότι «διαπιστώνονται συγκλίνουσες παραλείψεις εκ μέρους της ανάκρισης, όλες σε σχέση με την πρόκληση της φωτιάς που διαπιστωμένα κατέκαψε ζωντανούς τουλάχιστον πέντε με επτά επιβάτες της επιβατικής αμαξοστοιχίας και ενδεχομένως κι άλλους από τους συνολικά 27 απανθρακωμενους συγγενείς μας, όπως και τραυμάτισε σοβαρότατα κάποιους από μας. Η σοβαρότητα, η αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα μιας δικαστικής έρευνας πρωτίστως εδράζεται στα ευρήματα και την πλήρη αξιολόγηση αυτών. Αυτή η έρευνα εξελίσσεται διαρκώς εμπλουτιζόμενη με νέα στοιχεία, τα οποία πρέπει να γνωστοποιούνται και αξιολογούνται από πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και ειδικής υπηρεσιακής κατάρτισης» επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι συγγενείς των θυμάτων στην αίτηση τους.

Προκύπτουν στοιχεία για κακούργημα σε βάρος των υπευθύνων της Hellenic train

Παράλληλα, τονίζουν ότι από το σύνολο της δικογραφίας έχουν προκύψει μεταξύ άλλων «επαρκή στοιχεία στοιχειοθέτησης τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βαθμό κακουργήματος από τους εκπροσώπους της “Hellenic train”" αλλά και ποινικές ευθύνες άλλων προσώπων.

Σε δηλώσεις του ο Νίκος Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα, τόνισε πως ζητά να ανοίξει ξανά η υπόθεση, λέγοντας: «Θέλουμε να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον σταθμάρχη εφόσον αποδειχθεί ότι φταίνε. Αυτή η δικογραφία που κατατέθηκε είναι ελλιπής».

Να μη μπαζωθεί και η ανάκριση

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπουλου, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας τόνισε μεταξύ άλλων «γονείς, οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, οι άνθρωποι που επέζησαν ζητούν δικαιοσύνη. Σήμερα απευθυνθήκαμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αυτονόητα, για να μην προχωρήσει δηλαδή το μπάζωμα της ανακριτικής δικογραφίας. Η αντίδραση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου ήταν κατά την άποψη μου, μη θεσμική, άκρως εχθρική και μη αρμόζουσα στην στάση που πρέπει να έχει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέναντι σε οικογένειες θυμάτων, σε θύματα, την αλήθεια και την δικαιοσύνη. Ακούσαμε έναν εισαγγελέα να λέει ότι είναι αναρμόδιος πριν ακούσει το αίτημα μας να το απορρίπτει και να ενοχλείται από την παρουσία των συγγενών και των δικηγόρων. Η δική μας διεκδίκηση για δικαιοσύνη και αλήθεια δεν πρόκειται να καμφθεί. Οι άνθρωποι έχουν βιώσει τη μεγαλύτερη τραγωδία, το μεγαλύτερο έγκλημα, δεν πρόκειται να μας κάμψει καμία οποιαδήποτε ελεγχόμενη ή έμφοβη εξουσία.»

Η κυρία Κωνσταντοπουλου αναφερόμενη και στο θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, σημειώνοντας ότι όταν ανέφερε το συγκεκριμένο ζήτημα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέφρασε τη μεγάλη ενόχληση του κάτι που της δημιουργεί μεγάλη ανησυχία«για την αντιμετώπιση του δικαίου και αυτοθυσιαστικού αιτήματος ενός πατέρας που θέλει να μάθει πως έχασε τη ζωή του το παιδί του».

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Γιάννης Μαρακάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι περισσότεροι εκ των νομικών που ασχολούνται με την υπόθεση θεωρούν ότι «σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει συσκοτιστεί η υπόθεση ενώ ζητήματα κεφαλαιώδη για τις παραπομπές και τα ακροατήρια έχουν μπει κάτω από το χαλί» ενώ πρόσθεσε ότι στο τέλος πρέπει να λάμψει η αλήθεια και δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες αλλά μόνο μια.