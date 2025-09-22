Στη Λάρισα διαβιβάστηκε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το εξώδικο Καρυστιανού-Ρούτσι για εκταφή των σορών των παιδιών τους

Λίγες ημέρες μετά το εξώδικο που κατέθεσαν η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι προκειμένου να τους επιτραπει η εκταφή των παιδιών τους για να μάθουν την αλήθεια σχετικά με το πώς πέθαναν στα Τέμπη, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, αποφάσισε να το διαβιβάσει στη Λάρισα προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα που χειρίζονται την υπόθεση.

Οι δύο γονείς διαμαρτύρονται μέσω της εξώδικης δήλωσής τους, για την «άρνηση παροχής έννομης προστασίας και τη δια πράξεων και παραλήψεων όλων των άμεσα ή έμμεσα υπευθύνων άρνηση ικανοποίησης του ιερού δικαιώματος των γονέων για εκταφή των παιδιών τους και διενέργειας των ενδεδειγμένων ιατρικών και ανθρωπολογικών εξετάσεων, ώστε να αποκαλυφθεί η χημική ουσία που τα κατέκαψε και προκάλεσε το θάνατό τους». Επικαλούνται το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ περί της ύπαρξης άγνωστης χημικής ουσίας, την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη ξυλόλιου και αιτούνται για λόγους διαφάνειας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, η εκταφή να γίνει με διορισμό πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων που θα διορίσουν οι οικογένειες.

Άρειος Πάγος: Το ανώτατο δικαστήριο δεν έχει δικαίωμα για να παρέμβει για την εκταφή νεκρών

Στην ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλας αναφέρει: “Στις 16/9/2025 επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «εξώδικη δήλωση- καταγγελία και πρόσκληση για ικανοποίηση αιτήματος» διαδίκων (γονέων θυμάτων που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας) στην «υπόθεση των Τεμπών», με την οποία αυτή ζητούν τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων και ειδικότερα εκταφής «προς ανάδειξη της αλήθειας προς εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του αγνώστου καυσίμου. Η εν λόγω εκταφή να λάβει χώρα με διορισμό Πραγματογνωμόνων ελληνικών αλλά και αλλοδαπών εργαστηρίων και με τη συμμετοχή Τεχνικών Συμβούλων».

Η εν λόγω αίτηση διαβιβάστηκε, προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο, στο δικονομικό στάδιο που εκκρεμεί η υπόθεση, δικαστικά όργανα, (Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Λάρισας και το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο). Μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της κυρίας ανάκρισης έχουν υποβληθεί και εξεταστεί αντίστοιχα αιτήματα διαδίκων, από τον αρμόδιο ανακριτή και το Συμβούλιο Εφετών.

Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα.