Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος.

Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος, προκαλώντας βαθιά θλίψη σε συγγενείς, φίλους και ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον εκλιπόντα με λόγια συγκίνησης.

Η κηδεία του Βαγγέλη Ζερβόπουλου θα τελεστεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 15:00, στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια.

«Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συνάδελφος Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες από τη ζωή, ένας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ένα πάντα χαμογελαστό παιδί και παιδί ήταν ως τα 74 του χρόνια. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετίσουμε από Γ’ κοιμητήριο Αθήνας στη Νίκαια, αύριο Τρίτη στις 3 το μεσημέρι», σημείωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας στο Facebook.

