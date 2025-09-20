Το συγκεκριμένο σημείο δεν τελεί υπό άμεση επίβλεψη.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στη λίμνη Υλίκη της Βοιωτίας, όταν άγνωστοι αποφάσισαν να κάνουν σκι επιδεικνύοντας τις ικανότητές τους στα... θαλάσσια σπορ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι ίδιοι αγνόησαν εντελώς τη σχετική νομοθεσία και αποφάσισαν να κάνουν σκι δεμένοι σε ταχύπλοο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξε κάποια επέμβαση από τις τοπικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι η Λίμνη Υλίκη δεν ανήκει στην ΕΥΔΑΠ, αλλά σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, γνωστό ως «πάγια της ΕΥΔΑΠ», που έχει θεσμοθετηθεί πριν από το 2000.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcwyw846r4i1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σημειώνεται ότι παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και παλαιότερα, χωρίς οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν συνέπειες.