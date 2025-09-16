Η ανάρτηση του Αρναούτογλου για την Παγκόσμια Ημέρα Όζοντος.

Ο Σάκης Αρναούτογλου υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της είδησης πως μειώνεται σταθερά η τρύπα του όζοντος στην Ανταρκτική, μέσω ανάρτησης.

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

«Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Όζοντος, έχουμε μια σπουδαία είδηση: η τρύπα του όζοντος στην Ανταρκτική μειώνεται σταθερά. Αυτό έγινε δυνατό χάρη στη διεθνή συνεργασία και το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, που περιόρισε τη χρήση καταστροφικών ουσιών πάνω από 99%.

Η επιτυχία αυτή δείχνει ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη και τις πιο σοβαρές παγκόσμιες προκλήσεις. Σήμερα, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η κλιματική αλλαγή. Με συλλογική δράση, φιλόδοξες πολιτικές και υπεύθυνη στάση από όλους μας, μπορούμε να προστατεύσουμε το κοινό μας σπίτι, τον πλανήτη».

