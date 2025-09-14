Ο πρώτος παραβάτης πιάστηκε να μιλάει στο κινητό και γλίτωσε το πρόστιμο, επειδή ήταν δοκιμαστική η λειτουργία των καμερών.

Τελική πρόβα έκανε σήμερα το σύστημα καταγραφής παραβάσεων του ΚΟΚ στη Θεσσαλονίκη, με την επίσημη πρώτη να είναι από αύριο, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Η πρώτη καταγραφή παράβασης του ΚΟΚ από ψηφιακή κάμερα στη Θεσσαλονίκη, καταγράφηκε μόλις από τα πρώτα λεπτά.

Συγκεκριμένα, οδηγός επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου πιάστηκε μιλάει στο κινητό.

Από την πρώτη νύχτα εφαρμογής του νέου ΚΟΚ, η Τροχαία βεβαίωσε τις συνηθισμένες, επικίνδυνες συμπεριφορές, με οδηγούς να αγνοούν τα κόκκινα φανάρια.

Ο οδηγός φαίνεται πως ήταν τυχερός σήμερα, αφού η καταγραφή ήταν πιλοτική, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η κλήση θα πήγαινε στον οδηγό αυτόματα μέσω του «gov.gr», με το πρόστιμο πλέον να είναι 350 ευρώ.

Όπως κατέγραψαν οι κάμερες, στην Παραλιακή, το κράνος για κάποιους περισσεύει. Πλέον, για όποιον δεν το φοράει, το πρόστιμο θα είναι 350 ευρώ και το δίπλωμα θα αφαιρείται για ένα μήνα.

Άλλος μοτοσικλετιστής περνά κάθετα την Παραλιακή και ανεβαίνει σε νησίδα για να μπει στο αντίθετο ρεύμα.

Οι κάμερες που θα μπουν σε λειτουργία θα καταγράφουν παραβίαση του κόκκινου, ταχύτητα, μη χρήση κράνους και χρήση κινητού αλλά και κίνηση ή στάση στις λεωφορειολωρίδες.

Οι ποινές πλέον για παραβίαση του «κόκκινου», παραβίαση του στοπ, χρήση κινητού την ώρα της οδήγησης, παραβίαση του ορίου ταχύτητας, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μη χρήσης ζώνης και κράνους, είναι αυστηρές και κλιμακωτές.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα πρόστιμα φθάνουν πλέον και τις 8.000 ευρώ.