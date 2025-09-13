Τα τελευταία μπάνια της χρονιάς στην πιο αγαπημένη παραλία της Αττικής

Ακόμη και τον Σεπτέμβριο, δεν είναι εύκολο να αντισταθείτε σε μια μέρα στην παραλία για την τελευταία βουτιά της σεζόν!

Η Αττική και η Αθήνα μπορεί να φημίζονται για τους γρήγορους ρυθμούς, την έντονη καθημερινότητα και τη ρουτίνα της πόλης, όμως κρύβουν και γωνιές που προσφέρουν μια ανάσα δροσιάς και ομορφιά- χωρίς να χρειαστεί να απομακρυνθείτε πολύ. Ειδικά για εσάς που αναζητάτε μια ιδανική επιλογή για τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού, υπάρχει μια παραλία που συνδυάζει φυσική ομορφιά, άνεση και εύκολη πρόσβαση. Το καλύτερο; Βρίσκεται εντός των ορίων της Αττικής.

Από τη στιγμή λοιπόν που ο Σεπτέμβριος, κρατάει τις ζέστες του Αυγούστου, αξίζει να αφιερώσετε μια ημέρα με τους φίλους και την οικογένειά σας, σε μια παραλία, που φημίζεται για την μεγάλη της αμμουδιά, τα ρηχά νερά της και την φυσική σκιά που δημιουργείτε από τα δέντρα.

Η απόλυτη παραλία της Αττικής για μια ακόμη βουτιά

Ο λόγος λοιπόν για την παραλία Σχοινιά στο Μαραθώνα!

Πρόκειται για μια μεγάλη έκταση από αμμουδιά στη βορειανατολική Αττική και συγκεκριμένα στον Μαραθώνα, μια ανάσα μακριά από το κέντρο της Αθήνας, μόλις 50 λεπτά οδικώς.

Στο σημείο δεσπόζει το γνωστό «Πευκόδασος», που ξεχωρίζει για την πλούσια βλάστηση και τα ψηλά πεύκα που αγκαλιάζουν την περιοχή, γεμίζοντας το τοπίο με πράσινο χρώμα και προσφέροντας φυσική, πυκνή σκιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ιδανική επιλογή αν αγαπάτε τις ανοργάνωτες παραλίες- αλλά δεν διαθέτετε ομπρέλα.

Η παραλία διαθέτει ψιλή, χρυσαφένια άμμο, ιδανική για παιχνίδι, ενώ τα νερά της -λόγω της μεγάλης της έκτασης- παραμένουν καθαρά, ήρεμα και ρηχά για αρκετά μέτρα, κάνοντάς την ασφαλή και φιλική για όλες τις ηλικίες.

Ταυτόχρονα, αν επισκεφτείτε την παραλία, θα διαπιστώσετε πως έχετε πληθώρα επιλογών για να περάσετε την ημέρα σας: είτε στην μη οργανωμένη πλευρά της ακτής, κάτω από τη σκιά των πεύκων, σε πιο ήσυχο και φυσικό περιβάλλον, είτε σε μικρά παραλιακά μαγαζιά που προσφέρουν ξαπλώστρες και ομπρέλες— ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν την απόλυτη ξεκούραση με λίγη περισσότερη άνεση.

Τέλος, από την πλευρά που είναι ο δρόμος, υπάρχουν μικρές- οικογενειακές ταβέρνες ιδανικές για φαγητό πριν από την επιστροφή στην Αθήνα.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως η παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα, αποτελεί την ιδανική επιλογή για μονοήμερες αποδράσεις από την καθημερινότητα, εκεί όπου το νερό συναντά τα δέντρα και η διασκέδαση την απόλυτη ηρεμία.

