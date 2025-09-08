Του Σταυρού: Γιατί νηστεύουμε το λάδι κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου, η φετινή εξαίρεση

Με αυστηρή νηστεία τιμάται κάθε χρόνο η μέρα του Σταυρού, τι μπορούμε να φάμε φέτος.

Η Εκκλησία προετοιμάζεται για την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, που γιορτάζεται στις 14 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες Δεσποτικές εορτές της Ορθοδοξίας ενώ θεωρείται ισάξια σε βαρύτητα με τη Μεγάλη Παρασκευή.

Γι’ αυτό, η Εκκλησία έχει θεσπίσει αυστηρή νηστεία, ακόμη και από το λάδι, ως ένδειξη ταπείνωσης και πνευματικής συντριβής. Όπως σημειώνουν οι Άγιοι Πατέρες, η νηστεία αυτή δεν γίνεται για τον ίδιο τον Σταυρό, αλλά για τις αμαρτίες μας. Ο πιστός, βλέποντας τον Σταυρό, θυμάται ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για τη σωτηρία του ανθρώπου και καλείται να σταυρώσει τα πάθη του. Η αυστηρή νηστεία της ημέρας αποτελεί μια πράξη συμμετοχής στο Πάθος του Κυρίου και ταυτόχρονα έναν τρόπο πνευματικής προετοιμασίας και ευλάβειας απέναντι στη μεγάλη εορτή.

Γιατί η νηστεία του Σταυρού φέτος επιτρέπει κατάλυση στο λάδι;

Φέτος επειδή η εορτή του Σταυρού «πέφτει» Κυριακή η νηστεία δεν είναι τόσο αυστηρή, όσο εάν «έπεφτε» κάποια άλλη ημέρα της εβδομάδας. Το φετινό ημερολόγιο επιτρέπει την κατάλυση ελαιόλαδου και κρασιού. Οι τροφές που μπορούμε να φάμε ανήμερα του Σταυρού είναι λαχανικά, όσπρια, πατάτες, ζυμαρικά, ξηροί καρποί, ελιές, φρούτα.