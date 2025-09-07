Games
Απόψε το εντυπωσιακό «Ματωμένο Φεγγάρι» - Τι ώρα θα είναι ορατό

Απόψε το εντυπωσιακό «Ματωμένο Φεγγάρι» - Τι ώρα θα είναι ορατό Φωτογραφία: Eurokinissi
Στην Ευρώπη το φεγγάρι θα εμφανιστεί ενώ η έκλειψη θα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Έφτασε επιτέλους η μέρα που θα απολαύσουμε στον ουρανό το άκρως εντυπωσιακό φαινόμενο του «Ματωμένου Φεγγαριού».

Σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, ο ουρανός θα μας χαρίσει ένα μοναδικό θέαμα: μια ολική έκλειψη Σελήνης, κατά την οποία το φεγγάρι θα αποκτήσει την χαρακτηριστική κοκκινωπή απόχρωση, από την οποία έχει πάρει και το όνομά του.

Όταν η Σελήνη θα εμφανιστεί στον ελληνικό ουρανό, η έκλειψη θα έχει ήδη ξεκινήσει. Στην αρχή θα είναι ορατή η μερική φάση, με ένα κομμάτι της Σελήνης να έχει ήδη βυθιστεί στη σκιά της Γης.

Κατά τη διάρκεια της ολικής φάσης, το φεγγάρι θα σκοτεινιάσει πλήρως και σταδιακά θα βαφτεί με ένα εντυπωσιακό κόκκινο χρώμα, δημιουργώντας μια εικόνα που μένει αξέχαστη.

Ορατότητα στην Ελλάδα

Η παρατήρηση ξεκινά γύρω στις 20:30, όταν η Σελήνη θα έχει ανέβει λίγο πιο ψηλά στον ανατολικό-νοτιοανατολικό ορίζοντα και θα βρίσκεται ήδη σε ολική έκλειψη.

Το αποκορύφωμα στη χώρα μας θα συμβεί λίγο μετά τις 21:00, ενώ περίπου στις 21:50 θα ξεκινήσει η έξοδος από τη σκιά της Γης.

Η μερική φάση θα συνεχιστεί ως τις 23:00, ενώ μέχρι τα μεσάνυχτα το φεγγάρι θα εξακολουθεί να φαίνεται πιο μουντό, καθώς θα περνά μέσα από την παρασκιά.

Ορατότητα σε όλο τον κόσμο

Περίπου έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι θα μπορέσουν να δουν, τουλάχιστον σε κάποιο στάδιο, τη δεύτερη και μεγαλύτερη σε διάρκεια ολική σεληνιακή έκλειψη της χρονιάς.

Θα είναι ορατή στην Ανατολική Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αφρική και τμήματα της Μέσης Ανατολής.

Στις Αμερικές θα συμπέσει με την ημέρα και δεν θα φανεί, εκτός από τη Χαβάη, ορισμένες περιοχές της Αλάσκας και της Βραζιλίας, όπου θα είναι ορατή μερικώς.

Το φαινόμενο είναι απολύτως ασφαλές να παρατηρηθεί με γυμνό μάτι, σε αντίθεση με τις ηλιακές εκλείψεις.

Όσοι το παρακολουθήσουν θα δουν τη Σελήνη να αλλάζει χρώματα: από το ασημί του λυκόφωτος μέχρι το βαθύ κόκκινο του «ματωμένου» φεγγαριού.

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Πότε η «Σελήνη του Καλαμποκιού» θα γίνει «Ματωμένο Φεγγάρι»

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Πότε η «Σελήνη του Καλαμποκιού» θα γίνει «Ματωμένο Φεγγάρι»

Ελλάδα
Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Οι τρεις φάσεις που θα απολαύσουμε το «ματωμένο φεγγάρι»

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Οι τρεις φάσεις που θα απολαύσουμε το «ματωμένο φεγγάρι»

Ελλάδα
Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα λάμψει η Σελήνη του Καλαμποκιού, το «ματωμένο φεγγάρι»

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα λάμψει η Σελήνη του Καλαμποκιού, το «ματωμένο φεγγάρι»

Ελλάδα
Ματωμένο Φεγγάρι: Κόκκινη θα εμφανιστεί η Σελήνη σε λίγες ημέρες

Ματωμένο Φεγγάρι: Κόκκινη θα εμφανιστεί η Σελήνη σε λίγες ημέρες

Life

