Πανσέληνος του Καλαμποκιού: Μαγικές εικόνες από το «ματωμένο φεγγάρι»

Πανσέληνος του Καλαμποκιού: Μαγικές εικόνες από το «ματωμένο φεγγάρι» Φωτογραφία: Eurokinissi
Δείτε τις εκπληκτικές εικόνες.

Μαγευτικές είναι οι εικόνες από την αποψινή πανσέληνο με το «Ματωμένο Φεγγάρι» να φωτίζει τον ουρανό απόψε.

Η λεγόμενη και πανσέληνος του καλαμποκιού, είναι μια σπάνια και εντυπωσιακή ολική έκλειψη Σελήνης που χαρίζει μοναδικό θέαμα στον ουρανό της Ελλάδας, σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Το φαινόμενο είναι ορατό σε ολόκληρη τη χώρα, με τη φάση της ολικότητας να διαρκεί περίπου 82 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της έκλειψης, η Γη θα βρεθεί ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, με αποτέλεσμα η σκιά της να καλύψει πλήρως το φεγγάρι.

Ωστόσο, αντί να εξαφανιστεί, η Σελήνη θα «βαφτεί» σε αποχρώσεις του κόκκινου, καθώς η ατμόσφαιρα της Γης φιλτράρει το ηλιακό φως. Το οπτικό αυτό φαινόμενο είναι που της χαρίζει την ονομασία «Ματωμένο Φεγγάρι».

Δείτε LIVE ΕΙΚΟΝΑ

{https://www.youtube.com/watch?v=ZDAfPWERgXQ}

Δείτε το φεγγάρι όπως φαίνεται από τη χώρα μας:

fegg3 b5b28

fegg2 2cdee

fegg1 ac1da

Η όψη του φεγγαριού από τον υπόλοιπο πλανήτη:

Στο Σικάγο

cik 3be3f

Στο Ντουμπάι

dub f2296

Στο Ισραήλ

isr 68092

Στη Μιανμάρ

mya e220b

