4 παραμυθένιες λίμνες της Πελοποννήσου μια ανάσα από την Αθήνα

Οι θεαματικές λίμνες που θυμίζουν τοπία του εξωτερικού.

Οι λίμνες, αποτελούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της φύσης. Είτε πρόκειται για μεγάλες, φυσικές λίμνες που σχηματίστηκαν πριν από εκατοντάδες χρόνια στην επιφάνεια της γης, είτε για μικρότερες, τεχνητές που δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο, κάθε μια είναι μοναδική και αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου που την πλαισιώνει.

Παράλληλα, οι υδάτινες αυτές εκτάσεις προσφέρουν τόσο οικολογική αξία- όσο και αισθητική, δημιουργώντας τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, που συχνά έχουν αυξημένη βιοποικιλότητα. Η παρουσία μιας λίμνης, σε ορεινά, πεδινά ή και δασικά μέση, δημιουργεί ένα σπάνιο τοπίο, στο οποίο, το υδάτινο στοιχείο με το υψόμετρο και την βλάστηση «δένουν» αρμονικά.

Οι Πελοπόννησος, είναι μια από τις περιοχές στην χώρα, που διαθέτουν μερικές από τις πιο γνωστές λίμνες, φυσικές και τεχνητές, οι οποίες συμβάλλουν στην δημιουργία μιας ξεχωριστής εικόνας, αλλά και στην οικολογία του τόπου.

Οι λίμνες της Πελοποννήσου που αξίζει να επισκεφτείτε

Λίμνη Τσιβλού

Η λίμνη Τσιβλού, αποτελεί μια φυσική, ορεινή λίμνη που γεωγραφικά εντοπίζεται στο νομό Αχαΐας, στις πλαγιές του όρους Χελμός και σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρων. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η φυσική υδάτινη κοιλότητα δημιουργήθηκε ύστερα από μια κατολίσθηση, η οποία «έπνιξε» ένα μικρό μέρος από το χωριό Τσιβλός- από όπου πήρε και τ’ όνομά της.

Τα νερά της, διαθέτουν γαλαζοπράσινο χρώμα και η περιοχή περιβάλλεται από πυκνή βλάστηση με έλατα και πεύκα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για δραστηριότητες στη φύση και πικ- νικ.

{https://www.youtube.com/watch?v=f7tOEJ8HPrI}

Λίμνη Δόξα

Η Δόξα, αποτελεί μια τεχνητή λίμνη που βρίσκεται στο νομό Κορινθίας και στην περιοχή του Φενεού, σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων. Σκοπός της δημιουργίας της, ήταν εξ αρχής η άρδευση των καλλιεργειών στην περιοχή, ωστόσο έχει πλαισιωθεί από ένα άκρως φυσικό και καταπράσινο τοπίο.

Κατά κύριο λόγο, περιβάλλεται από έλατα και καρυδιές, ενώ το τοπίο το συμπληρώνει και το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, που βρίσκεται πάνω σε μια λωρίδα γης στο κέντρο της λίμνης.

{https://www.youtube.com/watch?v=7O90ZIA1-do}

Λίμνη Λάδωνα

Η Λίμνη Λάδωνα, βρίσκεται στον νομό Αρκαδίας, στην ορεινή Πελοπόννησο και είναι μια τεχνητή λίμνη η οποία έχει εναρμονιστεί με το φυσικό τοπίο. Η Λάδωνα, έχει μήκος περίπου 14 χιλιόμετρα και εκτείνεται ανάμεσα σε μια πλούσια βλάστηση με έλατα και γραφικά χωριά.

Στη Λίμνη Λάδωνα, κυριαρχεί η φυσική ομορφιά και η ηρεμία, ενώ στο κέντρο της δεσπόζει και το εμβληματικό τσιμεντένιο φράγμα, το οποίο αποτελεί ένα τουριστικό θέρετρο.

{https://www.youtube.com/watch?v=nk1_km44Kqc}

Λίμνη Στυμφαλία

Η Λίμνη Στυμφαλία είναι μια φυσική ορεινή λίμνη που βρίσκεται στον νομό Κορινθίας, σε υψόμετρο περίπου 600 μέτρων της οποίας το μέγεθος είναι άμεσα εξαρτημένο από τις εποχές και της βροχές στην περιοχή. Το όνομά της μάλιστα, είναι άμεσα συνδεδεμένο με την μυθολογία και γνωστή από το μύθο των Στυμφαλίδων ορνίθων.

Ταυτόχρονα, η λίμνη περιβάλλεται από έλη, καλαμιές και λιβάδια και φιλοξενεί πληθώρα από πτηνά και ζώα.

{https://www.youtube.com/watch?v=qzDQ9pgvBQU}