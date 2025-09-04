Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 38 καταστήματα για παράνομα τραπεζοκαθίσματα

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 38 καταστήματα για παράνομα τραπεζοκαθίσματα
Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι σφραγίσεις καταστημάτων από τον Δήμο Αθηναίων για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων.

Σε 38 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, μετά από εντατικούς ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας για την υπέρβαση ή τη χρήση κοινοχρήστου χώρου χωρίς άδεια. Οι σφραγίσεις θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 5–19 Σεπτεμβρίου.

«Όπου υπάρχουν παράνομα τραπεζοκαθίσματα θα μπαίνει λουκέτο. Δεν εκβιαζόμαστε, δεν φοβόμαστε, δεν κάνουμε πίσω. Ο νόμος θα εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς παραθυράκια», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισημαίνοντας ότι οι σφραγίσεις «δεν συνιστούν τιμωρία, αλλά απόδοση δικαιοσύνης για την κοινωνία».

athina 491 1bf30

Από τα 38 καταστήματα, 33 βρίσκονται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, 3 στη 2η και 2 στην 3η. Από την αρχή του έτους έχουν υπογραφεί άλλες 64 σφραγίσεις, με το σύνολο να φτάνει τις 102.

Ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, τόνισε: «Η τήρηση της νομιμότητας στον δημόσιο χώρο είναι αδιαπραγμάτευτη. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με συνέπεια και αποφασιστικότητα».

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις επιχειρήσεις ελέγχου, στο πλαίσιο της νέας κανονιστικής απόφασης για την ανάκτηση του δημόσιου χώρου προς όφελος των πολιτών.

athina 492 69a46

