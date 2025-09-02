Games
Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 46χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα με την 86χρονη γιαγιά

Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 46χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα με την 86χρονη γιαγιά
Tον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 46χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε στην 86χρονη γιαγιά στην Πάτρα.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα, όπου μια 86χρονη έχασε τη ζωή της σώζοντας ένα 8χρονο κοριτσάκι. Η απολογία του πραγματοποιήθηκε ενώπιον του ανακριτή Πατρών με τη συνδρομή δικηγόρου από την Αθήνα.

Ενόσω ήταν σε εξέλιξη η απολογία του 46χρονου τελούνταν και η εξόδιος ακολουθία της άτυχης γυναίκας στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών. Το 8χρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Η αυτοθυσία της 86χρονης συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, καθώς προστατεύοντας το παιδί έσωσε μια ανθρώπινη ζωή με ανιδιοτέλεια. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για υπερβολική ταχύτητα και παραβίαση ερυθρού σηματοδότη από τον οδηγό.

Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην «γιαγιά Τιτίκα» που θυσιάστηκε για την 8χρονη

Η 86χρονη Αφροδίτη Βασιλοπούλου, γνωστή στην τοπική κοινωνία ως «γιαγιά Τιτίκα», είχε βγει βόλτα με την 8χρονη Μαρία στο νότιο πάρκο της Πάτρας. Όταν αντιλήφθηκε τη μοτοσικλέτα να κατευθύνεται με ορμή προς το μέρος τους, έσπρωξε το κοριτσάκι για να το απομακρύνει και στάθηκε μπροστά του, χρησιμοποιώντας το σώμα της ως ασπίδα. Η πράξη αυτοθυσίας της στάθηκε μοιραία για την ίδια, αλλά έσωσε τη ζωή του παιδιού.

Τροχαίο στην Πάτρα: Ξεσπά ο πατέρας της 8χρονης για τον οδηγό - «Είναι ψυχρός δολοφόνος»

Τροχαίο στην Πάτρα: Ξεσπά ο πατέρας της 8χρονης για τον οδηγό - «Είναι ψυχρός δολοφόνος»

Ελλάδα
Πώς έγινε το τροχαίο στην Πάτρα: Σκοτώθηκε η 86χρονη, τραυματίστηκε η 8χρονη

Πώς έγινε το τροχαίο στην Πάτρα: Σκοτώθηκε η 86χρονη, τραυματίστηκε η 8χρονη

Ελλάδα
Τραγωδία στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα, τραυματίστηκε η 8χρονη εγγονή της

Τραγωδία στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα, τραυματίστηκε η 8χρονη εγγονή της

Ελλάδα

Πάτρα: Φωτιά στον Προαστιακό

Πάτρα: Φωτιά στον Προαστιακό

Ελλάδα
Πάτρα: Δύο νέοι στη φυλακή για ένα έγκλημα που δεν διαπράχθηκε

Πάτρα: Δύο νέοι στη φυλακή για ένα έγκλημα που δεν διαπράχθηκε

Ελλάδα
Αττική: 14 νεκροί από τροχαία μόνο τον Αύγουστο - 17 σοβαρά τραυματίες

Αττική: 14 νεκροί από τροχαία μόνο τον Αύγουστο - 17 σοβαρά τραυματίες

Ελλάδα
Τροχαίο στην Πάτρα: Ξεσπά ο πατέρας της 8χρονης για τον οδηγό - «Είναι ψυχρός δολοφόνος»

Τροχαίο στην Πάτρα: Ξεσπά ο πατέρας της 8χρονης για τον οδηγό - «Είναι ψυχρός δολοφόνος»

Ελλάδα

