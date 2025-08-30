Πώς έγινε το τροχαίο στην Πάτρα: Σκοτώθηκε η γιαγιά, τραυματίστηκε η εγγονή

Συνελήφθη ο 46χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μετά το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 86χρονη.

Στη σύλληψη 46χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας προχώρησε η Αστυνομία, μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Πάτρα, με θύμα 86χρονη και ελαφρά τραυματισμένη την 8χρονη εγγονή της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινείτο επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς την διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την 86χρονη και την 8χρονη που διέσχιζαν κάθετα την Ακτή Δυμαίων.

Μετά τον τροχαίο η 86χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η 8χρονη διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Ελαφρά τραυματίστηκε και ο 46χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Τροχαίας, σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.