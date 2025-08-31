Τροχαίο στην Πάτρα: Ξεσπά ο πατέρας της 8χρονης για τον οδηγό - «Είναι ψυχρός δολοφόνος»

Η ηλικιωμένη γειτόνισσα έχασε τη ζωή της στην προσπαθειά της να σώσει τη μικρή Μαρία.

Συγκλονίζει ο πατέρας της 8χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο στην Πάτρα κατά το οποίο πέθανε η ηλικιωμένη, λέγοντας πως η μικρή Μαρία «έχει σπασμένα χέρια πόδια στην αριστερή πλευρά και κάταγμα στον αυχένα».

Επίσης, στη δεξιά της πλευρά έχει πολλά χτυπήματα και μελανιές. Μιλώντας στο OPEN, ο Γιώργος Κωστούρος, περιέγραψε το δράμα που βιώνει η οικογένειά του. «Υποφέρει, πονάει και κλαίει» συμπλήρωσε για να διευκρινίσει πώς δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει αφού δεν έχει βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση.

Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε το μικρό κορίτσι του λέει συνεχώς «μπαμπά ζω όνειρο, θέλω να ξυπνήσω».

Αναφερόμενος στην ηλικιωμένη γειτόνισσα, που έχασε τη ζωή της στην προσπαθειά της να σώσει τη μικρή και βρέθηκε η ίδια στην πορεία της μηχανής, είπε πώς η «μακαρίτισσα ήταν μια γειτόνισσα που την ξέρουμε περίπου 15 χρόνια και πώς τα μπαλκόνια τους χωρίζουν 15 μόλις μέτρα».

Περιγράφοντας τις ώρες πριν την τραγωδία, αποκάλυψε πώς νωρίς το βράδυ της Παρασκευής χτύπησε το θυροτηλέφωνο, προκειμένου να πάρει το κορίτσι να πάει να παίξει. Κάτι που όπως αποκάλυψε λίγο νωρίτερα ζητούσε και η ίδια η Μαρία.

«Ήλθε την πήρε και φεύγοντας της λέω, ''Μαρία πρόσεξε''. Πήγανε, παίξανε και μετά χτυπά το κινητό της γυναίκας μου, ήταν ο τραυματιοφορέας του ΕΚΑΒ» είπε, αποκαλύπτοντας πώς έμαθε για το δυστύχημα.

Και συνέχισε: «Πάμε στο νοσοκομείο στο Καραμανδάνειο, βλέπουμε μια εικόνα ένα παιδί να κλαίει να πονά και εγώ σαν πατέρας να μην ξέρω τι να κάνω. Η γυναίκα μου τα είχε χάσει».

«Αναζητούσα πού είναι η γιαγιά. Δεν είχα αντιληφθεί ότι είχε αποβιώσει» συνεχίζει και περιγράφει πώς έφυγε από το Καραμανδάνειο όπου νοσηλευόταν το κορίτσι για να πάει στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας για να την αναζητήσει. «Ρωτάω και μου λένε ότι δυστυχώς από την ώρα του ατυχήματος, κατέληξε».

Αναφερόμενος στο πώς η Μαρία, η 8χρονη κόρη του περιέγραψε το περιστατικό είπε: «Η ειρωνεία της τύχης είναι ότι η μηχανή πέρασε με κόκκινο το φανάρι, ανέτπυξε μεγάλη ταχύτητα. Η μαρία το μόνο που θυμάται και λέει έιναι «μπαμπά η γιαγιά με πήρε από το χέρι, δεν θυμάται αν την έσπρωξε ή την πέταξε». Το μοναδικό που θυμάται το κορίτσι όπως είπε είναι «μια μεγάλη μηχανή λευκή, με πολύ θόρυβο».

Και συνέχισε: «Τη διαμέλισε τη γιαγιά. Ένα σπίτι έχει κλείσει» ενώ περιγράφοντας τη δική του κατάσταση, σημειώνει πώς δεν μπορεί καν να βγαίνε στο μπαλκόνι. «Είμαι 25 χρόνια επαγγελματίας οδηγός, έχω τρία παιδιά» σημείωσε και ανέφερε το παραπονό του: «Αυτός ο ασυνείδητος ο οδηγός δεν έπρεπε να μου ζητήσει ένα συγγνώμη;».

Τον οδηγό μάλιστα, χαρακτηρίζει ως «ψυχρό δολοφόνο» που ξεκίνησε από τον Πειραιά, ενώ σημείωσε ότι είχε ξηλώσει την πινακίδα της μηχανής του. «Την Δευτέρα περιμένω την απάντηση του εισαγγελέα» κατέληξε.