Τραγωδία στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα, τραυματίστηκε η 8χρονη εγγονή της

Η γυναίκα και το παιδί διέσχιζαν δρόμο στην Πάτρα όταν παρασύρθηκαν από τη μηχανή.

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην Πάτρα, που κόστισε τη ζωή μίας γυναίκας, ενώ τραυματίστηκε η 8χρονη εγγονή της, έπειτα από παράσυρσή τους από μηχανή.

Το δυστύχημα έγινε το βράδυ της Παρασκευής, στην Ακτή Δυμαίων. Η γυναίκα και η εγγονή της επιχειρούσαν να διασχίσουν τον δρόμο, όταν παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού.

Ο οδηγός της μηχανής φέρεται να ξεκίνησε με κόκκινο φανάρι και να ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, σύμφωνα με μαρτυρίες που εξετάζουν οι αρχές, αναφέρει η ιστοσελίδα thebest.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η μηχανή κατέληξε περίπου 150 μέτρα μακριά. Το 8χρονο κορίτσι, το οποίο κρατούσε η γιαγιά της από το χέρι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένο. Η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά.