Φωτιά τώρα στα Γρεβενά - Ήχησε το «112» (εικόνες - βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σύδενδρο Γρεβενών.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής, η οποία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι δυνάμεις καλούνται να αντιμετωπίσουν τέσσερις διαφορετικές εστίες που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1961810253927870560}

Πριν από μερικά λεπτά ήχησε και το 112, που ενημέρωνε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/1961809707233886360}

Δείτε εικόνες και βίντεο από το greveniotis.gr:

{https://youtu.be/am2hqWCl_bs?si=y6PCox5P-V8BF_5r}