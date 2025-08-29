Games
Πρόγνωση για καύσωνα «έκπληξη» τις επόμενες ημέρες: «Πρώτα καταιγίδες και μετά 40άρια»

Πρόγνωση για καύσωνα «έκπληξη» τις επόμενες ημέρες: «Πρώτα καταιγίδες και μετά 40άρια»
Καταιγίδες και μετά 40αρια προβλέπει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Αφού εφιστά την προσοχή για το προσεχές Σαββατοκύριακο όπου οι καταιγίδες θα είναι έντονες σε ορισμένες περιοχές, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει πρόβλεψη για καύσωνα «έκπληξη» τις πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη.

Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες θα εκτιμηθεί η διάρκεια και η ένταση της ζέστης.

Πρώτα καταιγίδες και μετά 40 άρια....

Ελλάδα
«Έκλεισε» την ανακριτική διαδικασία ο εφέτης ανακριτής των Τεμπών

«Έκλεισε» την ανακριτική διαδικασία ο εφέτης ανακριτής των Τεμπών

Ελλάδα

Καλό μεσημέρι!

Εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια με αποτέλεσμα μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανέβει η θερμοκρασία.Ιδιαίτερα το Σάββατο ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 37 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την κεντρική Μακεδονία. Θα βοηθήσει και ο άνεμος (λίβας).

Μεγάλη προσοχή χρειάζονται το Σάββατο οι καταιγίδες τις απογευματινές-βραδινές ώρες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο αφού ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Επίσης φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη και την Τετάρτη 2-3/9/25 θα κινηθούμε σε επίπεδα κοντά στους 40 σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα .

Να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόκλιση στα κύρια προγνωστικά εργαλεία για το πως θα κινηθεί τελικά η θερμή αέρια μάζα πάνω από την περιοχή μας. Πρέπει να περιμένουμε λίγο για να μπορεί να εκτιμηθεί η διάρκεια και η ένταση της ζέστης.

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid02kEkv5srCR1bTibeY97RN83KQ9NqrwMYEuj4KgfABuj58Km1gSMxVYmTQ3P7n2Vv6l}

Με την σειρά του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σήμερα το πρωί ανέφερε πως έρχεται μια κακοκαιρία από την Ιταλία. Από αύριο το απόγευμα θα ξεκινήσουν βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες πρώτα στη βορειοδυτική Ελλάδα και μέσα ση νύχτα του Σαββάτου αλλά και της Κυριακής.

Το πρωί του Σαββάτου θα δούμε να επεκτείνονται αυτά τα φαινόμενα σε περιοχές που βρίσκονται στο βορειοδυτικό κομμάτι της χώρας μας (Ηπειρος, Κέρκυρα, δυτική Μακεδονία, όπου θα πέσει μεγάλος όγκος νερού μέσα στη νύχτα και τα ξημερώματα της Κυριακής.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από χαζοπτώσεις και έντονους κεραυνούς.

Στον αντίποδα ανατολικά και νότια δεν θα επηρεαστούν από τα φαινόμενα και μάλιστα η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα καθώς θα δούμε έως και 34 βαθμούς Κελσίου.

