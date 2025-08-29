«Έκλεισε» την ανακριτική διαδικασία ο εφέτης ανακριτής των Τεμπών

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές η διαδικασία είναι τυπική, καθώς εκκρεμεί το θέμα των ευθυνών των επτά (7) Γενικών Γραμματέων της περιόδου 2016-2023.

Δυόμιση χρόνια μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων νέοι άνθρωποι από 15 έως 25 ετών, ο εφέτης ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση κ. Σωτήρης Μπακαΐμης κήρυξε σήμερα την περαίωση της ανακριτικής διαδικασίας. Συνεπώς, απομένει λίγος χρόνος μέχρι την έναρξη της δίκης της μεγαλύτερης νομικής υπόθεσης των τελευταίων ετών στη χώρα.

Ο ίδιος αποστέλλει έγγραφο σε όλους τους δικηγόρους της υπόθεσης προκειμένου να μεταβούν στο γραφείο του και να υπογράψουν το πέρας της ανακριτικής διαδικασίας. Πρόκειται για μία τυπική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία με έγγραφο του ανακριτή, μέσω της Αστυνομίας καλούνται όλοι οι διάδικοι της υπόθεσης να υπογράψουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών το πέρας της ανάκρισης. Στη συνέχεια η δικογραφία αποστέλλεται στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών για τα περαιτέρω.

Βέβαια, σύμφωνα με δικαστικές πηγές η διαδικασία είναι τυπική, καθώς εκκρεμεί το θέμα των ευθυνών των επτά (7) Γενικών Γραμματέων της περιόδου 2016-2023. Τις επόμενες ημέρες ο κ. Σωτήρης Μπακαΐμης θα αποστείλει, χωρίς αξιολογική κρίση, στον Άρειο Πάγο στοιχεία της δικογραφίας, που αφορούν στις αρμοδιότητες των Γενικών Γραμματέων, προκειμένου να διαβιβαστούν στο Δικαστικό Συμβούλιο που θα ασχοληθεί με τις ευθύνες του πρώην υπουργού Μεταφορών κ. Κ. Αχ. Καραμανλή και των γενικών γραμματέων.

Μετά την διαδικασία περαίωσης της ανακριτικής διαδικασίας αναμένονται αντιδράσεις κυρίως από τους διαδίκους της πλευράς των συγγενών των θυμάτων.