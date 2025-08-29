Games
Τροχαίο στη Θέρμη: Σε 45χρονη ανήκει η Porsche – Αναζητείται για κατάθεση

Τροχαίο στη Θέρμη: Σε 45χρονη ανήκει η Porsche – Αναζητείται για κατάθεση
Οι αστυνομικοί αναζητούν την 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche για να καταθέσει αν ήταν αυτή που οδηγούσε το όχημα την ώρα του τροχαίου.

Tαυτοποιήθηκε η ιδιοκτήτρια της πολυτελούς Porche που ενεπλάκη τα ξημερώματα στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα ανήκει σε 45χρονη που δραστηριοποιείται στον χώρο της αισθητικής. Η ταυτοποίηση έγινε βάσει της πινακίδας του οχήματος καθώς ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου , το οποίο κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, μετά το τροχαίο εγκατέλευψε το σημείο.

Οι αστυνομικοί την αναζητούν προκειμένου να καταθέσει εάν ήταν αυτή που οδηγούσε το όχημα που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, χτύπησε άλλο όχημα, με αποτέλεσμα το δεύτερο να εκσφενδονιστεί 100 μέτρα πιο μακριά, και να εγκαταλείψει - φτάνοντας σε σημείο να σπάσει την ηλιοροφή - το σημείο του τροχαίου, αφήνοντας αιμόφυρτους τους δύο επιβαίνοντες του άλλου αυτοκινήτου. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής εμπλοκή της ιδιοκτήτριας και να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη: «Το μαύρο πολυτελές όχημα έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες»

Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά. Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες αυτοπτών η μαύρη Porsche κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Συγκρούστηκε με άλλο όχημα, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Το πρώτο όχημα εκτοξεύτηκε σε δέντρα και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.Η Porsche, μετά τη σύγκρουση, έκανε σβούρες, προσέκρουσε σε κολώνα και κατέληξε σε παράδρομο. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο επιβάτες του πρώτου αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, και διακομίστηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για νοσηλεία.

