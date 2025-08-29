Games
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Ερχεται κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές θα πέσουν βροχές και καταιγίδες

Άστατος ο καιρός από το Σάββατο με βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα τα μελτέμια θα κυριαρχήσουν μέσα στο Αιγαίο. Σιγά σιγά όμως, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης θα αρχίσουν να υποχωρούν.

Ιδιαίτερα από το απόγευμα και στη συνέχεια θα περιορίζονται προς το νότιο - νοτοοανατολικό Αιγαίο. Ταυτόχρονα ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, αρχίζει και μετατοπίζεται προς τα ανατολικά - βορειοανατολικά τμήματα, το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα ο καιρός αύριο να επιδεινωθεί πρώτα στη βόρεια Ελλάδα και το βράδυ σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας.

Ο Αύγουστος θα δώσει τη σκυτάλη στον Σεπτέμβριο με άστατες καιρικές συνθήκες.

Σήμερα, περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα προς την πλευρά του Αιγαίου. Οι βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ και θα εξασθενήσουν το απόγευμα.

Η θερμοκρασία έως και 22 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα. Σε θαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία ανεβαίνει με μέγιστη τιμή τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Σε περιοχές με ηλιοφάνεια και ξηρή ατμόσφαιρα θα δούμε άνοδο της θερμοκρασίας. Προς τη Ρόδο και την Λήμνο ο υδραργυρος θα σκαρφαλώσει πιο ψηλά.

Προσοχή στην Αττική καθώς ο βοριάς θα δημιουργήσει προβλήματα στους οδηγούς. Στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια και θαλάσσια αύρα ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες εβδομάδες

Ερχεται μια κακοκαιρία από την Ιταλία. Από αύριο το απόγευμα θα ξεκινήσουν βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες πρώτα στη βορειοδυτική Ελλάδα και μέσα ση νύχτα του Σαββάτου αλλά και της Κυριακής.

Το πρωί του Σαββάτου θα δούμε να επεκτείνονται αυτά τα φαινόμενα σε περιοχές που βρίσκονται στο βορειοδυτικό κομμάτι της χώρας μας (Ηπειρος, Κέρκυρα, δυτική Μακεδονία, όπου θα πέσει μεγάλος όγκος νερού μέσα στη νύχτα και τα ξημερώματα της Κυριακής.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από χαζοπτώσεις και έντονους κεραυνούς.

Στον αντίποδα ανατολικά και νότια δεν θα επηρεαστούν από τα φαινόμενα και μάλιστα η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα καθώς θα δούμε έως και 34 βαθμούς Κελσίου.

