Απεργία σήμερα: «Λουκέτο» και συγκεντρώσεις σήμερα - Τι ισχύει με μετρό, ηλεκτρικό, λεωφορεία

Απεργία σήμερα: «Λουκέτο» και συγκεντρώσεις σήμερα - Τι ισχύει με μετρό, ηλεκτρικό, λεωφορεία Φωτογραφία: Eurokinissi
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, η ΑΔΕΔΥ, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου που αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Στην απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, μετά το κάλεσμα των ομοσπονδιών τους (ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ), οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν προσυγκέντρωση στις 9:30 το πρωί, στην παλιά Βουλή.

Στην απεργία μετέχουν επίσης εργαζόμενοι στους δήμους και εκπαιδευτικοί.

Τι ισχύει για τις μετακινήσεις

Αεροπορικές πτήσεις: Δεν επηρεάζονται, καθώς η προγραμματισμένη στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας κρίθηκε παράνομη.

Αστικά ΜΜΜ (λεωφορεία – Μετρό): Τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, αφού οι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

Ακτοπλοΐα: Κανονικά θα πραγματοποιηθούν και τα δρομολόγια των πλοίων, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δεν συμμετέχει στην απεργία.

Συνεπώς όλες οι μεταφορές στη χώρα θα είναι «ελεύθερες» και δεν θα υπάρξει πρόβλημα.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ αναφέρει πως «η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει πανελλαδική απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί τους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00 π.μ.

»Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, στα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.ά..

»Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση».

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) συμμετέχει στην 24ωρη απεργία και καλεί στην προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην παλιά Βουλή ενώ η ΠΟΕ - ΟΤΑ δίνει ραντεβού με τους εργαζόμενους στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 10:00 το πρωί.

Σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι το εργασιακό νομοσχέδιο δεν αποτελεί αναμόρφωση αλλά «παραμόρφωση», καθώς συγχέει ποινικά αδικήματα με πειθαρχικά παραπτώματα. «Ο πραγματικός στόχος είναι να καλυφθούν κυβερνητικές και πολιτικές ευθύνες, μεταφέροντας το βάρος στους εργαζόμενους και καθιστώντας τους εξαρτημένους από τη διοικητική ή πολιτική ηγεσία κάθε φορέα», υπογραμμίζει.

Κάλεσμα και από την ΕΛΜΕ Πειραιά. «Θέλουν να περνάνε τις αντιδραστικές τους αλλαγές και να μην κουνιέται φύλλο. Να τσακίζουν τα δικαιώματά μας, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και να τους λέμε κι ευχαριστώ. Θέλουν να τσακίσουν κάθε φωνή αντίστασης, για ένα κράτος ακόμα πιο εχθρικό για τις ανάγκες και τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων σε αυτό, αλλά και πιο αποτελεσματικό στην προώθηση των εκάστοτε κυβερνητικών επιλογών, στα “θέλω” των επιχειρηματικών ομίλων» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 10.30 π.μ., στην είσοδο ΤΕΠ Νοσοκομείου.

Βέροια, 10 π.μ., στην πλατεία Δημαρχείου.

Βόλος, 10.30 π.μ., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Δημητριάδος).

Γιάννενα, 11 π.μ., στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Ζάκυνθος, 10 π.μ., στην Αντιπεριφέρεια (παλαιά Νομαρχία).

Ηγουμενίτσα, 10:30 π.μ., στην πλατεία Δημαρχείου.

Ηράκλειο, 10 π.μ., στα Λιοντάρια.

Καλαμάτα, 10 π.μ., στην Περιφέρεια.

Καρδίτσα, 10 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Κέρκυρα, 11 π.μ., έξω από την πρώην Νομαρχία.

Λάρισα, 10.30 π.μ., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας.

Λήμνος, 11 π.μ., στη Μύρινα (πλατεία ΟΤΕ).

Πάτρα, 10.30 π.μ., στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

Πρέβεζα, 10.30 π.μ., στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πύργος, 10 π.μ., στην πλατεία Δικαστηρίων.

Ρέθυμνο, 11 π.μ., στο Δημαρχείο

Σάμος, 11 π.μ., στην πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ.

Σητεία, 12 μ.μ., στο Νοσοκομείο

Σύρος, 10.30 π.μ., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (λιμάνι).

Τρίκαλα, 10 π.μ., στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.

Χαλκίδα, 10 π.μ., στην κεντρική πύλη του Νοσοκομείου.

Χανιά, 9.30 π.μ., στην πλατεία Δικαστηρίων.

Χίος, 10.30 π.μ., στην είσοδο της Απλωταριάς.

