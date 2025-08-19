Τέμπη: Ξεκινά νέος κύκλος καταθέσεων επιβατών – αυτοπτών μαρτύρων

Ο εφέτης ανακριτής, που χειρίζεται την υπόθεση των Τεμπών έχει ήδη αποστείλει λίστα με ερωτήσεις σε κατά τόπους αστυνομικά τμήματα ανά την επικράτεια, προκειμένου επιβάτες, που επιθυμούν να καταθέσουν, να το πράξουν στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αρκετοί επιβάτες, οι οποίοι επικοινωνούν με το γραφείο του εφέτη ανακριτή, προκειμένου να εισφέρουν με τις καταθέσεις τους στην υπόθεση. Ο δρόμος, που επιλέχθηκε από την ανάκριση, είναι να μεταβούν στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα να καταθέσουν, οπότε από τις 20 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία επιστρέφει στο γραφείο του ο κ. Σ. Μπακαΐμης θα ξεκινήσει ανάλογη διαδικασία.

Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει για την υπόθεση πάνω από είκοσι (20) επιβάτες, είτε αυτοβούλως (οι περισσότεροι), είτε μετά από κλήση της ανάκρισης. Παρενθετικά να σημειωθεί ότι είχε κατατεθεί αίτημα από τον πατέρα θύματος, κ. Παύλο Ασλανίδη, διά του δικηγόρου του κ. Γιάννη Μαντζουράνη προκειμένου να κληθούν στο πλαίσιο της ανάκρισης για την πολύκροτη αυτή υπόθεση, να καταθέσουν εκατόν εβδομήντα ένας (171) επιβάτες.

Ο αριθμός θεωρήθηκε υπερβολικός από την ανάκριση και αυτό γιατί εκτιμήθηκε πως δεν έχουν να εισφέρουν στην όλη υπόθεση, καθώς η πλειοψηφία αυτών είναι επιβαρυμένοι ψυχολογικά και κάποιοι και τραυματισμένοι σωματικά. Από την άλλη πλευρά, νομικοί λειτουργοί εκτιμούν ότι η υπόθεση δεν είναι αδύνατο να «κλείσει» χωρίς να ληφθούν όσο το δυνατό περισσότερες μαρτυρικές καταθέσεις επιβατών, που έζησαν από κοντά, είδαν, βίωσαν, μύρισαν όλα όσα έγιναν από τις 11:20 το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Προς ολοκλήρωση η ανάκριση

Εν τω μεταξύ, μόνη ουσιαστική εκκρεμότητα για την ανακριτική έρευνα στον παρόντα χρόνο αποτελεί το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, οι φωτιές που έχουν ξεσπάσει ανά την επικράτεια κρατούν εξαιρετικά απασχολημένους τους πυροσβέστες. Έτσι το πόρισμα της ΔΑΕΕ μετά την έρευνα που είχαν πραγματοποιήσει στελέχη της Διεύθυνσης τον Μάρτιο του 2025 στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στο Κουλούρι αναμένεται τον επόμενο μήνα.

Να σημειωθεί ότι στελέχη της ΔΑΕΕ είχαν κληθεί στο Κουλούρι με ανακριτική παραγγελία, οπότε δεν παρέστησαν τεχνικοί σύμβουλοι οικογενειών θυμάτων στην υπόθεση. Από την ίδια διαδικασία προέκυψε και η πραγματογνωμοσύνη του μεταλλειολόγου καθηγητή, κ. Τσακιρίδη, σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτουν αλλοιώσεις στο κόκπιτ της δεύτερης ηλεκτράμαξας της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Η συγκεκριμένη πραγματογνωμοσύνη είχε ζητηθεί από την ανάκριση μετά από σχετικό αίτημα της οικογένειας του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Εφόσον σταλεί το πόρισμα της ΔΑΕΕ και με δεδομένο ότι όλα τα αιτήματα που έχουν υποβάλλει συγγενείς θυμάτων έχουν απορριφθεί, είτε από τον ανακριτή, είτε από το συμβούλιο Εφετών, τότε δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου η ανάκριση να «κλείσει» προκειμένου να ξεκινήσει η δίκη για την υπόθεση στις αρχές του νέου έτους. Αυτό, βέβαια είναι σε άμεση συνάρτηση με την πορεία που θα ακολουθήσει το δικαστικό συμβούλιο, όταν οριστεί, για τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.