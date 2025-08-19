Games
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον εισαγγελέα ο δολοφόνος, «έχει μετανιώσει» λέει ο δικηγόρος του

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον εισαγγελέα ο δολοφόνος, «έχει μετανιώσει» λέει ο δικηγόρος του
Ποινική δίωξη για κακούργημα άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος του 28χρονου που σκότωσε χθες τη 47χρονη στην είσοδο της πολυκατοικίας της στο Χαλάνδρι.

Ο 28χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονια εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Ο ιδιος, σύμφωνα με το συνήγορό του, ειναι σε κατασταση σοκ κι έχει μετανοιωσει για την πράξη του.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:15 το πρωί, σε ήσυχη γειτονιά της περιοχής.

Γειτόνισσα της 47χρονης είδε τον άνδρα να την πλησιάζει κρατώντας μαχαίρι, με το θύμα να της ζητά έντρομη να καλέσει την αστυνομία.

Η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, όμως μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., η επίθεση είχε ήδη ολοκληρωθεί.

Οι αστυνομικοί βρήκαν την 47χρονη νεκρή μέσα σε λίμνη αίματος και τον δράστη δίπλα της. Ο ίδιος δεν αποπειράθηκε να διαφύγει και παραδόθηκε δηλώνοντας: «Παραδίνομαι».

«Θόλωσα και την σκότωσα»

O δράστης περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβησαν λίγο πριν βγάλει το μαχαίρι και τη δολοφονήσει σε κοινή θέα. Νωρίτερα, είχαν συναντηθεί σε ένα συσσίτιο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 28χρονος παραδέχθηκε την πράξη του και ανέφερε: «Θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω». Όπως ισχυρίστηκε, περίμενε το θύμα έξω από την πολυκατοικία έπειτα από συνάντησή τους σε συσσίτιο, ενώ επικαλέστηκε προηγούμενες διαφορές τους.

Ο ίδιος ανέφερε πως η γυναίκα τον είχε καταγγείλει για παρενόχληση και ότι τον είχε «διαπομπεύσει» στο περιβάλλον του. «Έχω μετανιώσει για το φονικό», φέρεται να είπε.

Η 47χρονη είχε απευθυνθεί στην αστυνομία τον περασμένο Μάρτιο, δηλώνοντας ότι ο 28χρονος την ενοχλούσε και ζητώντας να μην τον ξανασυναντήσει.

