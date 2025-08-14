Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Φωτιά στη Χίο: Σε δύσβατο σημείο η αναζωπύρωση, εντολή για εκκένωση 2 χωριών (Βίντεο)

Φωτιά στη Χίο: Σε δύσβατο σημείο η αναζωπύρωση, εντολή για εκκένωση 2 χωριών (Βίντεο)
Οι άνεμοι προκάλεσαν την αναζωπύρωση της φωτιάς στη Χίο μετά την τελευταία ρίψη νερού από ελικόπτερο.

Σε δύσβατο σημείο στη βόρεια Χίο αναζωπυρώθηκε η φωτιά που έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές στο νησί.

Μετά την αναζωπύρωση δόθηκε η εντολή για εκκένωση των χωριών Λεπτόποδα και Καμπιά, με μηνύματα που εστάλησαν μέσω του 112. Αυτό είναι το μοναδικό ενεργό μέτωπο της φωτιάς στη Χίο.

Πρόκειται για δύσκολο μέτωπο, που γιγαντώθηκε εξαιτίας των ανέμων μετά την τελευταία ρίψη νερού από ελικόπτερο και η φωτιά «ξέφυγε», καθώς ο αέρας την έστελνε προς σημεία που δεν είχαν καεί, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το μέτωπο βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Σπαρτούντα, Λεπτόποδα και Καμπιά. Λίγο μετά τις 20:00, όσοι βρίσκονταν στα Λεπτόποδα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Κέραμο. Έπειτα από περίπου 15 λεπτά, εστάλη νέο μήνυμα του 112 που καλούσε όσους ήταν στα Καμπιά να φύγουν προς Καρδάμυλα.

{https://x.com/112Greece/status/1956043587784757689}

{https://x.com/112Greece/status/1956048091972276674}

Στη Χίο συνεχίζουν να επιχειρούν 174 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 36 οχήματα. Στο μεταξύ, παραμένουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση στο νησί. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, έχουν καεί περισσότεροι από 150 στύλοι και για την αποκατάσταση των ζημιών θα χρειαστεί πάνω από μία εβδομάδα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Τι αποκαλύπτουν τα νύχια σας για την υγεία σας

Τι αποκαλύπτουν τα νύχια σας για την υγεία σας

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Φωτιά στην Πάτρα: Σε χαράδρα η αναζωπύρωση, δύο προσαγωγές (Βίντεο)

Φωτιά στην Πάτρα: Σε χαράδρα η αναζωπύρωση, δύο προσαγωγές (Βίντεο)

Ελλάδα
Φωτιές στην Αχαΐα: Προθεσμία και στον 3ο συλληφθέντα - Απολογείται το Σάββατο

Φωτιές στην Αχαΐα: Προθεσμία και στον 3ο συλληφθέντα - Απολογείται το Σάββατο

Ελλάδα
ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές: Κυβερνούν έξι χρόνια, γνωρίζουν τι σημαίνει αυτοκριτική;

ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές: Κυβερνούν έξι χρόνια, γνωρίζουν τι σημαίνει αυτοκριτική;

Πολιτική
Η Πολιτική Προστασία ανάρτησε στοιχεία για τις φωτιές των τελευταίων ημερών

Η Πολιτική Προστασία ανάρτησε στοιχεία για τις φωτιές των τελευταίων ημερών

Ελλάδα

NETWORK

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Τι αποκαλύπτουν τα νύχια σας για την υγεία σας

Τι αποκαλύπτουν τα νύχια σας για την υγεία σας

healthstat.gr
Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

healthstat.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

healthstat.gr
Πώς η χρήση οθονών το βράδυ επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου σας

Πώς η χρήση οθονών το βράδυ επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου σας

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr