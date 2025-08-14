Φωτιά στη Χίο: Σε δύσβατο σημείο η αναζωπύρωση, εντολή για εκκένωση 2 χωριών (Βίντεο)

Οι άνεμοι προκάλεσαν την αναζωπύρωση της φωτιάς στη Χίο μετά την τελευταία ρίψη νερού από ελικόπτερο.

Σε δύσβατο σημείο στη βόρεια Χίο αναζωπυρώθηκε η φωτιά που έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές στο νησί.

Μετά την αναζωπύρωση δόθηκε η εντολή για εκκένωση των χωριών Λεπτόποδα και Καμπιά, με μηνύματα που εστάλησαν μέσω του 112. Αυτό είναι το μοναδικό ενεργό μέτωπο της φωτιάς στη Χίο.

Πρόκειται για δύσκολο μέτωπο, που γιγαντώθηκε εξαιτίας των ανέμων μετά την τελευταία ρίψη νερού από ελικόπτερο και η φωτιά «ξέφυγε», καθώς ο αέρας την έστελνε προς σημεία που δεν είχαν καεί, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το μέτωπο βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Σπαρτούντα, Λεπτόποδα και Καμπιά. Λίγο μετά τις 20:00, όσοι βρίσκονταν στα Λεπτόποδα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Κέραμο. Έπειτα από περίπου 15 λεπτά, εστάλη νέο μήνυμα του 112 που καλούσε όσους ήταν στα Καμπιά να φύγουν προς Καρδάμυλα.

{https://x.com/112Greece/status/1956043587784757689}

{https://x.com/112Greece/status/1956048091972276674}

Στη Χίο συνεχίζουν να επιχειρούν 174 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 36 οχήματα. Στο μεταξύ, παραμένουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση στο νησί. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, έχουν καεί περισσότεροι από 150 στύλοι και για την αποκατάσταση των ζημιών θα χρειαστεί πάνω από μία εβδομάδα.