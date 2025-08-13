Games
Νέες εικόνες από τη φωτιά στη Χίο σήμερα

Νέες εικόνες από τη φωτιά στη Χίο σήμερα
Ανεξέλεγκτη παραμένει για δεύτερη μέρα η φωτιά στη Χίο.

Εκτός ελέγχου παραμένει για δεύτερη μέρα η φωτιά στη Χίο. Αγγίζει τα 30.000 χιλιόμετρα η πυρκαγιά στη Χίο σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ερευνητής του Αστεροσκοπείου Αθηνών και μέλος της Πυρομετεωρολογικής ομάδας The Flame Project, Γιώργος Παπαβασιλείου.

Σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Σκάι» ο κ. Παπαβασιλείου ανέφερε ότι ανάλογη είναι η περίμετρος και στη φωτιά της Αχαϊας.

Στη Χίο έφτασαν τη νύχτα οι ενισχύσεις από τον Πειραιά καιαπό το πρωί ώρα επιχειρούν 146 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 31 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 ελικόπτερα.

