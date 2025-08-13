Games
Φωτιά στην Πρέβεζα: Σε πέντε λεπτά έχασαν τους κόπους μιας ζωής - Μαρτυρίες κατοίκων

Φωτιά στην Πρέβεζα: Σε πέντε λεπτά έχασαν τους κόπους μιας ζωής - Μαρτυρίες κατοίκων Φωτογραφία: EUROKINISSI
Κάτοικοι είδαν τις περιουσίες τους στην Πρέβεζα να γίνονται στάχτη μέσα σε λίγα λεπτά...

Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Χίος, Αχαΐα... Τον εφιάλτη της φωτιάς που αλλάζει τα πάντα μέσα σε λίγες στιγμές βιώνουν οι κάτοικοι περιοχών που βρίσκονται αντιμέτωπες με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, βλέποντας να χάνονται δάση και κόποι μιας ζωής...

Κάτοικος από την Παντάνασσα στην Πρέβεζα που δοκιμάζεται, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Μία κόλαση... Παλεύαμε όλη τη νύχτα για να σώσουμε τις περιουσίες μας, ό,τι σώθηκε. Κάηκαν σπίτια και κτηνοτροφικές μονάδες, μελίσσια... Αυτό το δάσος δεν είχε καεί ποτέ. Ακόμα καίγεται και δεν θα σβήσει, δύσκολο», ανέφερε αρχικά ο κ. Νάτσος.

Οπως είπε, δεν έχουν κοιμηθεί ούτε λεπτό. «Οι κόποι μιας ζωής...», ψέλλισσε με δάκρυα στα μάτια. «Σε πέντε λεπτά να χάσουμε όλα τα υπάρχοντά μας»...

«Πάω να πέσω στη φωτιά, να τελειώνω»

Σε απόγνωση είναι και κάτοικος που είδε το σπίτι του να καίγεται στην ίδια περιοχή της Πρέβεζας, στην Παντάνασσα.

«Ένα σπίτι είχε στόχο η πυροσβεστική και δεν το προστάτευσε, μου έλεγαν ότι δεν έχουν νερό και έμεινα μόνος με τον κουβά να προσπαθώ να σβήσω τη φωτιά στο σπίτι μου.Έχω παράπονο από την Πυροσβεστική. Μόνο για τη φορολογία είναι και για τίποτα άλλο! Είμαστε τα γαϊδούρια για να μας φορολογούν», τόνισε μιλώντας στο Open.

«Πάνω να πέσω στη φωτιά, να τελειώνω», είπε αγανακτισμένος.

«Το έκαψαν και δεν βοήθησε κανείς. Μόνο μονιμότητες ψάχνουν και διορισμούς. Καρέκλες και αραλίκι», πρόσθεσε, καταγγέλλοντας ότι πέρασαν πέντε πυροσβεστικά και κανένα δεν είχε νερό.

