Η κίνηση στους δρόμους είναι ιδιαιτέρως αυξημένη αυτή την ώρα λόγω και της ισχυρής καταιγίδας.

Παραμονή Χριστουγέννων με τους οδηγούς να χρειάζονται υπομονή καθώς η κίνηση στους δρόμους είναι ιδιαιτέρως αυξημένη. Την ήδη επιβαρυμένη κυκλοφοριακή κατάσταση έχει επιδεινώσει και η καταιγίδα που «σαρώνει» την Αττική την τελευταία ώρα.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στην Αττική Οδό, σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστέρηση περίπου 20’-25’. Από τον κόμβο Ασπροπύργου έως τον κόμβο Θριασίου, η καθυστέρηση φτάνει 10’-15’.

Μποτιλιάρισμα στους δρόμους λόγω της καταιγίδας

Η σημερινή κακοκαιρία με τις καταιγίδες έχει επηρεάσει την κυκλοφορία σε όλο το λεκανοπέδιο. Η βροχόπτωση και οι περιορισμένες ορατότητες δημιουργούν αυξημένες καθυστερήσεις τστους βασικούς δρόμους της πόλης. Η βροχή έχει επιδεινώσει την κατάσταση, με την επιφάνεια των δρόμων να είναι ολισθηρή και τη ροή των οχημάτων πιο αργή από το κανονικό. Το οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου καταγράφει συμφόρηση και επιπλέον καθυστερήσεις, καθώς οι οδηγοί προσαρμόζουν ταχύτητες για την ασφάλειά τους. Εν μέσω καταιγίδας, η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να κινούνται με αυξημένη προσοχή και να τηρούν ασφαλείς αποστάσεις.

