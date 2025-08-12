Games
Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Χίο - Νέες εικόνες

Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Χίο - Νέες εικόνες
Στη Χίο κάηκαν σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα, ξωκλήσια.

Η φωτιά σαρώνει τη Χίο με την πυρκαγιά η οποία κατακαίει το βόρειο τμήμα του νησιού να κινείται πλέον νοτιότερα. Με μηνύματα μέσω του 112 εκκενώνονται το ένα μετά το άλλο χωριά της περιοχής, όπως της Κατάβασης, των Διευχών, της Σιδηρούντας, των Φυτών, των Κηπουριών, της Παρπαριάς προς Καμπιά και... Καρδάμυλα και των Χαλάνδρων.

Νωρίτερα, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο αντιδήμαρχος Χίου δήλωσε πως η πύρινη λαίλαπα στο πέρασμά της είχε ήδη κάψει σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα και ξωκλήσια.

Νωρίτερα έγινε επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος (πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο) και ιδιωτικά σκάφη. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 40 άτομα από ιδιωτικά σκάφη και 23 άτομα από πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Δυσάρεστα νέα για τους ανέμους τις επόμενες ώρες στις περιοχές που έχει φωτιές τώρα

Δυσάρεστα νέα για τους ανέμους τις επόμενες ώρες στις περιοχές που έχει φωτιές τώρα

Ελλάδα
Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πρέβεζα - Διακοπή ρεύματος στη Φιλιππιάδα και άλλες περιοχές (Βίντεο)

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πρέβεζα - Διακοπή ρεύματος στη Φιλιππιάδα και άλλες περιοχές (Βίντεο)

Ελλάδα
Φωτιά στη Χίο: Οι ανοιχτές δομές όλη τη νύχτα για τη φιλοξενία κατοίκων

Φωτιά στη Χίο: Οι ανοιχτές δομές όλη τη νύχτα για τη φιλοξενία κατοίκων

Ελλάδα

Στις 6 το απόγευμα με το πλοίο της γραμμής αναχώρησαν από το λιμάνι της Μυτιλήνης με προορισμό τη Χίο τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής και 18 Πυροσβέστες. Επιπλέον, τις προσπάθειες πυρόσβεσης θα ενισχύσουν μία ομάδα δασοκομάντος και το ελικόπτερο που σταθμεύει στη Μυτιλήνη.

Η πυρκαγιά στην Αγία Μαρκέλλα

Η πυρκαγιά έφθασε έως το Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλλας, απειλώντας τόσο την πίσω πλευρά του Μοναστηριού όσο και, από την πλευρά της παραλίας, το εστιατόριο.6631243_1_d2aa9.jpg6631244_9ae7f.jpg6631241_e3042.jpg6631242_5b2be.jpg

6631240_1_12017.jpg

