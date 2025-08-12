Δυσάρεστα νέα για τους ανέμους τις επόμενες ώρες στις περιοχές που έχει φωτιές τώρα

Πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι τις επόμενες ώρες στα πύρινα μέτωπα.

Βοριάδες έως και 7 μποφόρ σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες διατηρούν τον πορτοκαλί συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο, Τετάρτη (13/8), ενώ ήδη μαίνονται πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, σήμερα και αύριο, είναι μέρες με ενισχυμένο μελτέμι.

Μάλιστα ειδικά για απόψε οι άνεμοι δεν θα πέσουν τελείως.

Όπως ανέφερε η κ. Τυράσκη μία ζώνη ενισχυμένων ανέμων, βορειοανατολικών η οποία ξεκινάει από τη Θράκη προχωρά και συναντά βόρειες Κυκλάδες, Αττική και καταλήγει μέχρι το νότιο Ιόνιο.

Αυτή η ζώνη έχει ένταση ανέμων τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Μέσα στη νύχτα δεν θα έχουμε έντονες ριπές.

Αύριο μόλις ξημερώσει οι άνεμοι θα αρχίσουν να ενισχύονται και πάλι.