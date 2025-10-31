Κατάστημα στη λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη τυλίχθηκε στις φλόγες.

Μεγάλη φωτιά τώρα έχει ξέσπασει σε κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά καίει σε γνωστό μαγαζί εστίασης στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης και ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο του κτιρίου σύμφωνα με το Parallaximag.gr. Η Πυροσβεστική έχει σπεύσει στο σημείο για την κατάσβεσή της με τουλάχιστον 6 οχήματα, ενώ στο σημείο υπάρχουν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddwjbkzce4o9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Νίκης έχει κλείσει από το ύψος της Αγίας Σοφίας για τα οχήματα. Να σημειωθεί ότι η πολυκατοικία είναι από τις πιο γνωστές διατηρητέες στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, σε ένα από τα διαμερίσματά της, έκανε γυρίσματα ο Θόδωρος Αγγελόπουλος για την ταινία “Μια αιωνιότητα και μια μέρα” (1998).