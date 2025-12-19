Ο Τραμπ είχε υπογράψει διάταγμα για δημοσιοποίηση όλων των αρχείων της υπόθεσης Επστάιν μέσα σε 30 ημέρες αλλά η προθεσμία δεν τηρείται.

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου έληγε η προθεσμία για την δημοσιοποίηση όλων των αρχείων του εκλιπόντος καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα δισεκατομμυριούχου, Τζέφρι Επστάιν, Ωστόσο το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα δημοσιεύσει όλα τα αρχεία, δήλωσε ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλάνς.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Μπλάνς δήλωσε ότι το υπουργείο θα «δημοσιεύσει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα σήμερα» αλλά δήλωσε πως το αρχείο δεν περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης για την έρευνα.

«Αναμένω ότι θα δημοσιεύσουμε περισσότερα έγγραφα τις επόμενες δύο εβδομάδες, οπότε σήμερα αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες και στη συνέχεια τις επόμενες δύο εβδομάδες, αναμένω αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες περισσότερα», είπε ο Μπλάνς. «Υπάρχουν πολλά μάτια που τα κοιτούν και θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι όταν τα δημοσιεύσουμε θα προστατεύσουμε το κάθε θύμα».

Η καθυστέρηση σημαίνει ότι ο Λευκός Οίκος βρίσκεται σε προφανή σύγκρουση με νόμο που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο, ο οποίος επέβαλε τη συνολική δημοσίευση όλων των μη εξαιρούμενων πληροφοριών του για τον Επστάιν εντός 30 ημερών.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης απέρριψε αίτημα να επεκταθεί στα σχόλια του Μπλάνς, λέγοντας ότι μιλούν από μόνα τους.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε αυτόν τον νόμο πριν από 30 ημέρες», δήλωσε ο Μπλάνς στο Fox News. «Και εργαζόμαστε ακούραστα από εκείνη την ημέρα για να βεβαιωθούμε ότι θα λάβουμε κάθε έγγραφο που έχουμε στο υπουργείο Δικαιοσύνης, θα το εξετάσουμε και θα το δώσουμε στο αμερικανικό κοινό».

Όταν ρωτήθηκε για να σχολιάσει σχετικά εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικάνου βουλευτή Τόμας Μέισι, ο οποίος ηγήθηκε της επιτυχημένης προσπάθειας υποβολής αίτησης απαλλαγής που πυροδότησε την τελική ψήφιση του νόμου, επεσήμανε ότι μετά από συνομιλίες με δικηγόρους των θυμάτων του Επστάιν, πιστεύει ότι το FBI έχει τουλάχιστον 20 ονόματα ανδρών που κατηγορούνται για διάπραξη σεξουαλικών εγκλημάτων.

«Εάν έχουμε μια μεγάλη δημοσίευση στις 19 Δεκεμβρίου και δεν περιέχει ούτε ένα όνομα κανενός άνδρα που κατηγορείται για σεξουαλικό έγκλημα ή εμπορία ανθρώπων ή βιασμό ή οποιοδήποτε από αυτά τα πράγματα, τότε ξέρουμε ότι δεν έχουν προσκομίσει όλα τα έγγραφα. Είναι τόσο απλό» είπε.

«Τελικά πρέπει να τα δημοσιεύσουν όλα», είπε ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάνα. «Βασικός μοχλός παραμένει η δικαιοσύνη για τα θύματα και η απόδοση ευθυνών στους πλούσιους και ισχυρούς άνδρες που βίασαν νεαρά κορίτσια ή κάλυψαν την κακοποίηση» τόνισε.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ επέκρινε τον Τραμπ και την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι για την καθυστερημένη δημοσίευση σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, λέγοντας ότι «αυτό δείχνει απλώς ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Ντόναλντ Τραμπ και η Παμ Μπόντι είναι αποφασισμένοι να κρύψουν την αλήθεια. Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας συνεργάζονται στενά με δικηγόρους των θυμάτων του Τζέφρι ΄Επστάιν και με εξωτερικούς νομικούς εμπειρογνώμονες για να αξιολογήσουν ποια έγγραφα αποκρύπτονται και τι καλύπτεται από την Παμ Μπόντι. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια» σημείωσε.

Ο Τραμπ παραβιάζει τον ομοσπονδιακό νόμο

Οι Δημοκρατικοί μετά τις εξελίξεις αυτές καταγγέλλουν τον Ντόναλντ Τραμπ για παραβίαση ομοσπονδιακού νόμου.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης παραβιάζουν την ομοσπονδιακή νομοθεσία, καθώς συνεχίζουν να συγκαλύπτουν τα γεγονότα και τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το δισεκατομμυριών δολαρίων διεθνές κύκλωμα σεξουαλικής εμπορίας ανθρώπων του Τζέφρι Επστάιν, που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες. Για μήνες, η Παμ Μπόντι αρνήθηκε στα θύματα τη διαφάνεια και την λογοδοσία που απαίτησαν και τους άξιζε και αψήφησε την κλήτευση της Επιτροπής Εποπτείας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τώρα καθιστά σαφές ότι σκοπεύει να αψηφήσει το ίδιο το Κογκρέσο, ακόμη και όταν αντιμετωπίζει με άψογο τρόπο την καταδικασμένη συνεργό του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ» αναφέρουν οι Δημοκρατικοί σε ανακοίνωσή τους.

«Τα δικαστήρια σε όλη τη χώρα έχουν επανειλημμένα παρέμβει όταν αυτή η κυβέρνηση έχει παραβιάσει τον νόμο. Εξετάζουμε τώρα όλες τις νομικές επιλογές απέναντι σε αυτήν την παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Τα θύματα αυτού του εφιάλτη αξίζουν δικαιοσύνη, οι συνεργοί πρέπει να λογοδοτήσουν και ο αμερικανικός λαός αξίζει πλήρη διαφάνεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης» καταλήγουν.

Με πληροφορίες του Politico