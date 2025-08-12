Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πρέβεζα - Διακοπή ρεύματος στη Φιλιππιάδα και άλλες περιοχές (Βίντεο)

Νέο μήνυμα του 112 λόγω της φωτιάς στην Πρέβεζα.

Ανεξέλεγκτη εξακολουθεί να μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης στον Γυμνότοπο του δήμου Ζηρού, στην Πρέβεζα.

Η πυρκαγιά έχει επεκταθεί σε μεγάλη ακτίνα και προκάλεσε εκκενώσεις χωριών στους δήμους Ζηρού, Πρέβεζας και Αρταίων. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, της ξηρής βλάστησης και του δύσβατου της περιοχής οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, ενώ οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών.

Στις 21:25 εστάλη νέο μήνυμα από το 112, που καλούσε όσους βρίσκονται στο Θεσπρωτικό και τη Φιλιππιάδα να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω από γενική διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε σε μεγάλο τμήμα της πληγείσας ζώνης, αφήνοντας στο σκοτάδι τόσο τη Φιλιππιάδα όσο και άλλες κοινότητες στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: Prevezatoday