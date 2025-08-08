Games
Παρελθόν ο Π. Τερεζάκης στην επόμενη ημέρα του ενοποιημένου ΟΣΕ

Παρελθόν ο Π. Τερεζάκης στην επόμενη ημέρα του ενοποιημένου ΟΣΕ Φωτογραφία: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI
Ο κ. Τερεζάκης έχει σε βάρος του μηνύσεις από την πλευρά συγγενών θυμάτων των Τεμπών, κυρίως ως προς τα βίντεο από το μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης και από ενδιάμεσους σταθμούς που δεν προσκομίστηκαν εγκαίρως στις ανακριτικές αρχές.

Παρελθόν, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο νυν διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερεζάκης στην επόμενη ημέρα για τον ΟΣΕ.

Με βάση το νέο νόμο για την ενοποίηση ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ που ψηφίστηκε πριν 20 μέρες περίπου στη Βουλή, προβλέπεται ένα μεταβατικό στάδιο για τον σιδηροδρομικό οργανισμό μέχρι την πλήρη ενοποίηση με την ΕΡΓΟΣΕ.

Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, στο οποίο θα εφαρμοστεί και μεταβατικό οργανόγραμμα, ο Παναγιώτης Τερεζάκης δεν φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να κατέχει κάποιο αξίωμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόθεση του αρμόδιου υπουργείου είναι να φύγουν από το προσκήνιο του νέου Οργανισμού όλοι όσοι είχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπλοκή στο δυστύχημα των Τεμπών. Και μπορεί ο κ. Τερεζάκης να εμφανίστηκε στο προσκήνιο του ΟΣΕ, ως διευθύνων σύμβουλος αμέσως μετά το δυστύχημα, ωστόσο, ήταν ειδικός σύμβουλος του πρώην προέδρου κ. Πατέρα. Επιπροσθέτως ο κ. Τερεζάκης έχει σε βάρος του μηνύσεις από την πλευρά συγγενών θυμάτων των Τεμπών, κυρίως ως προς τα βίντεο από το μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης και από ενδιάμεσους σταθμούς που δεν προσκομίστηκαν εγκαίρως στις ανακριτικές αρχές.

Μεταβατικό στάδιο

Οι εξελίξεις πάντως, αναμένονται κυρίως ως προς τα πρόσωπα που θα αναλάβουν αλλά και ως προς τα στάδια μέχρι την πλήρη ενοποίηση, η οποία εκτιμάται μάλλον για τον Μάρτιο του 2026.

Μέχρι τότε, θα υπάρξει μεταβατικό στάδιο, στο οποίο θα εφαρμοστεί και μεταβατικό οργανόγραμμα. Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, πληροφορίες αναφέρουν διάφορα πρόσωπα που σχεδιάζεται να αναλάβουν τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Ένα από αυτά είναι ο Λαρισαίος κ. Χρήστος Παληός που ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ αμέσως μετά το δυστύχημα των Τεμπών, αντικαθιστώντας τον Χρ. Βίνη, ο οποίος ανήκε στο στενό περιβάλλον του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κ. Καραμανλή.

Για το μεταβατικό στάδιο επίσης συζητείται το όνομα του κ. Ιωάννου, προκειμένου να αναλάβει το αξίωμα του προέδρου, μαζί με τον νυν διευθυντή γραμμής του ΟΣΕ κ. Χριστογιάννη (ένα είδος διαρχίας δηλαδή), για τον οποίο στελέχη και και συνδικαλιστές του Οργανισμού υποστηρίζουν ότι γνωρίζει καλά την καθημερινότητα του ΟΣΕ.

Η οριστική ενοποίηση ανακοινώθηκε για τον Δεκέμβριο. Στελέχη του Οργανισμού, ωστόσο την προσδιορίζουν για τον Μάρτιο του 2026. Στην επόμενη μέρα του ενοποιημένου οργανισμού αναμένεται να επαναπατριστούν στελέχη, που είτε έφυγαν και εργάζονται σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις του εξωτερικού, είτε ανέλαβαν απευθείας στο εξωτερικό εργασία. Υπολογίζονται στα εκατόν τριάντα (130) με εκατόν τριάντα πέντε (135) τα συγκεκριμένα στελέχη. Μάλιστα, ο νόμος τους εξαιρεί από το ενιαίο μισθολόγιο, στο οποίο παραμένει μόνο το προσωπικό ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ.

