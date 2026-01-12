Όσα κατέθεσε ο Βασίλης Καπερνάρος για τη φόρτωση του τρένου.

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη, για πρώτη φορά ακούστηκε από τον δικηγόρο της Interstar, Β. Καπερνάρο ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν φορτώθηκε στον εμπορευματικό σταθμό της Θεσσαλονίκης αλλά στην τοποθεσία «Τρίγωνο»!

Ο συνήγορος υπεράσπισης του εκπροσώπου της Interstar κατέθεσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας έγγραφο της Hellenic Train, με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με το οποίο η φόρτωση έγινε σε σημείο όπου η Hellenic Train δεν έχει εγκαταστήσει κάμερες. Το αξιοσημείωτο είναι πως στο έγγραφο αναφέρεται ότι «υπεύθυνος να διαφωτίσει επί του επίμαχου ζητήματος είναι ο ΟΣΕ». Η μικρή λεπτομέρεια, βέβαια είναι ότι ο ΟΣΕ είναι συμβεβλημένος με την Interstar για την φύλαξη και βιντεοεπιτηρηση γραμμών και υποδομών.

Στην διάρκεια της σημερινής, έβδομης συνεδρίασης το δικαστήριο μπήκε στην ουσία της υπόθεσης με πρώτο μάρτυρα να καταθέτει τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατέθεσε απόρρητο έγγραφο στο δικαστήριο, σύμφωνα με το οποίο η αστυνομία εντόπισε ότι έγιναν χειροκίνητες διαγραφές στο σύστημα της Interstar και μάλιστα από την ημέρα του δυστυχήματος στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Το έγγραφο

Εντάσεις

Οι τόνοι ανέβηκαν στη συνεδρίαση όταν ο συνήγορος του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ χαρακτήρισε «γελοιοτητες» τις κατηγορίες και όσους τις δέχονται. Ο δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στο μοιραίο τρένο, Αντώνης Ψαρόπουλος εξερράγη, ζητώντας από τον κ. Ιωαννίδη να ανακαλέσει. «Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Θα με κοιτάς με σκυμμένο το κεφάλι», του απηύθυνε ο κ. Ψαρόπουλος με τους υπόλοιπους δικηγόρους των συγγενών να του ζητούν είς μάτην να ανακαλέσει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προηγουμένως η έδρα έκανε δεκτή την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών των θυμάτων. Η δίκη θα συνεχιστεί με την κατάθεση Βελόπουλου στις 23 Ιανουαρίου. Δεύτερος μάρτυρας έχει οριστεί ο κ. Αντώνης Ψαρόπουλος.