Φωτιά τώρα: Από την Τουρκία ο πυκνός καπνός σε Αττική, Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες

Η ανάρτηση Κολυδά για την μεταφορά καπνού από την φωτιά τόσο της Κερατέας όσο και της Τουρκίας.

Ενόσω η φωτιά στην Κερατέα μαίνεται με τεράστια δυναμική από το μεσημέρι οι κάτοικοι της Αττικής παρατηρούν ότι ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει και έχει απλωθεί ένα τεράστιο πέπλο καπνού.

Το ίδιο καταγράφεται σε Εύβοια και Βόρειες Κυκλάδες με τους πολίτες να αναρωτιούνται αν υπάρχει νέο μέτωπο κοντά στην περιοχή τους γεγονός που να αιτιολογεί την μυρωδιά και την «βαριά» ατμόσφαιρα.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς εξήγησε ότι «Η μυρωδιά του καπνού στην Άνδρο οφείλεται στις μεγάλες φωτιές της Τουρκίας. Ο καπνός έχει φτάσει και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο καπνός από την πυρκαγιά της Κερατέας έχει φτάσει στα Κύθηρα.» Μάλιστα κοινοποίησε και σχετικό χάρτη γράφημα που αποτυπώνει την μεταφορά του καπνού.

Η ανάρτηση Κολυδά

Ο καπνός από την Τουρκία είναι από την τεράστια δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο χωριό Σαριτσαέλι στην επαρχία των Δαρδανελίων, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές. Αντίστοιχα ο καπνός της Κερατέας έχει φτάσει μέχρι και τα Κύθηρα.

Η πορεία και η μεταφορά του καπνού αυτών των δύο μεγάλων φωτιά σε Κερατέα και Δαρδανέλια Τουρκίας οφείλεται στους ισχυρούς έως και θυελλώδεις ανέμους που μεταφέρουν τα σύννεφα καπνού χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, επηρεάζοντας και τις παρακείμενες περιοχές. Έτσι, παράλληλα με τις φωτιές στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουμε και την εξωτερική επιβάρυνση στην ποιότητα του αέρα.

