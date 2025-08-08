Πού έχει φωτιά τώρα: Μέτωπα σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Μέγαρα

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων, που φθάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Μεγάλη ταλαιπωρία έχει προκληθεί από το πρωί στα λιμάνια της Αττικής λόγω του απαγορευτικού απόπλου, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι τα μελτέμια θα επιμείνουν.
Στο μέτωπο των πυρκαγιών, αυτήν τη στιγμή, πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Αργολίδα, Αχαΐα και Μέγαρα.
Ο καπνός της φωτιάς στην Κεφαλονιά «πνίγει» τα Περατάτα14:25:55
Φωτογραφίες: Kefaloniapress.gr
Εικόνες από τη φωτιά στην Κεφαλονιά14:17:15
Φωτιά στο Ριόλο Δυτικής Αχαΐας14:13:30
Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο στον Ριόλο Δυτικής Αχαΐας.
Η φωτιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καίει σε χορτολιβαδική έκταση.
Η Πυροσβεστική επιχειρεί με 8 οχήματα και 17 άτομα πεζοπόρο τμήμα, προκειμένου να τη θέσει υπό έλεγχο.
Φωτιά στη Ζάκυνθο14:13:14
Φωτιά ξέσπασε και στην Επαρχιακή Ζακύνθου - Κερίου, λίγο πριν τη διασταύρωση του Λαγανά.
Σύμφωνα με το imerazante.gr, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι απειλούνται κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά14:12:41
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στη περιοχή Καραβάδο στην Κεφαλονιά, με τους πολύ ισχυρούς ανέμους να είναι σύμμαχος της φωτιάς.
Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ειδικότερα, επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Φωτιά στα Μέγαρα14:12:13
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμίντρι Μέγαρων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:20 σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
Συναγερμός και στην Αργολίδα14:11:47
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 10:15 είναι σε ύφεση. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς14:10:38
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται σήμερα σε Αττική καθώς και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).
Παράλληλα πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4) και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται αύριο στο υπόλοιπο της νησιωτικής χώρας καθώς και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής.
Ειδικότερα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:
• Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
• Περιφέρεια Πελοποννήσου
• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
• Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)
• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
• Περιφέρεια Κρήτης
• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
• Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.