Πύρινο μέτωπο και στη Θάσο - Φωτιά στο Γλυκάδι

Φωτιά εκδηλώθηκε και στη Θάσο αργά το βράδυ της Τετάρτης, σε δασική έκταση.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πάνω από την παραλία Γλυκάδι, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Κεραμωτή.
Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και οχτώ οχήματα.
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