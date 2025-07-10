Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Πύρινο μέτωπο και στη Θάσο - Φωτιά στο Γλυκάδι

Πύρινο μέτωπο και στη Θάσο - Φωτιά στο Γλυκάδι Φωτογραφία: FACEBOOK/ Markos Kalligianis
Σε δασική έκταση εκδηλώθηκε η φωτιά.

Φωτιά εκδηλώθηκε και στη Θάσο αργά το βράδυ της Τετάρτης, σε δασική έκταση.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πάνω από την παραλία Γλυκάδι, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Κεραμωτή.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και οχτώ οχήματα.

fotia_thasos_xartis_d37c6.jpg

{https://www.facebook.com/pyrkagies/posts/pfbid023s9yDiifzRugJr8ju8XENvPCjubsCtnpfnMKmtr4MLBRyjhQXRqc1CFCUQRQTEQil}

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid026XFUvT1a5g99dERBLVkhPdkzPqbDMbEyMkLec4yApvjWjaphEiEv8PNLm53ss8oNl}

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid021JjnZ4PrVrp2RE4nkNwF2YvxAmbNqvyDcBZAb1hGwotKEnP9jb6kcy7fKdUaXRPol}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Καυτή κλήρωση στο ΤΖΟΚΕΡ αυτή την Πέμπτη με 10,8 εκατ. ευρώ

Καυτή κλήρωση στο ΤΖΟΚΕΡ αυτή την Πέμπτη με 10,8 εκατ. ευρώ

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Φάρμακα made in Greece: Πώς η DEMO «χτίζει» την υγειονομική ανεξαρτησία της Ελλάδας

Φάρμακα made in Greece: Πώς η DEMO «χτίζει» την υγειονομική ανεξαρτησία της Ελλάδας

Είτε πας διακοπές σε νησί, είτε στο χωριό σου, ένα πράγμα μην ξεχάσεις να πάρεις μαζί!

Είτε πας διακοπές σε νησί, είτε στο χωριό σου, ένα πράγμα μην ξεχάσεις να πάρεις μαζί!

Πώς θα αντικατασταθούν τα παλαιά αυτοκίνητα μέσω του Κλιματικού Κοινωνικού Σχεδίου

Πώς θα αντικατασταθούν τα παλαιά αυτοκίνητα μέσω του Κλιματικού Κοινωνικού Σχεδίου

Έρχονται νέες αλλαγές στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Έρχονται νέες αλλαγές στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Τι αλλάζει στις μετατάξεις αποσπασμένων υπαλλήλων στο Δημόσιο

Τι αλλάζει στις μετατάξεις αποσπασμένων υπαλλήλων στο Δημόσιο

Μουρτζούκου: Με κυριεύουν οι «δαίμονες» - Η σκηνή θανάτου που «αντέγραψε» από Πισπιρίγκου

Μουρτζούκου: Με κυριεύουν οι «δαίμονες» - Η σκηνή θανάτου που «αντέγραψε» από Πισπιρίγκου

Καύσωνας: Επικίνδυνη ημέρα με ανέμους Foehn και 40άρια - Συναγερμός σε 5 περιοχές

Καύσωνας: Επικίνδυνη ημέρα με ανέμους Foehn και 40άρια - Συναγερμός σε 5 περιοχές

Αυτές οι αποχρώσεις κραγιόν κολακεύουν όλες τις 50άρες

Αυτές οι αποχρώσεις κραγιόν κολακεύουν όλες τις 50άρες

Ανανέωσε την καλοκαιρινή σου γκαρνταρόμπα με 150 ευρώ – Όλα τα απαραίτητα κομμάτια

Ανανέωσε την καλοκαιρινή σου γκαρνταρόμπα με 150 ευρώ – Όλα τα απαραίτητα κομμάτια

Αυτό το φρούτο θα προστατεύσει το δέρμα σου από τη φωτογήρανση

Αυτό το φρούτο θα προστατεύσει το δέρμα σου από τη φωτογήρανση

Αυτό είναι το «Μαϊάμι» τις Πελοποννήσου για τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές

Αυτό είναι το «Μαϊάμι» τις Πελοποννήσου για τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές

Φενγκ Σούι: Το συχνό λάθος που κάνουμε όλοι στο υπνοδωμάτιο και καταστρέφει την ποιότητα του ύπνου μας

Φενγκ Σούι: Το συχνό λάθος που κάνουμε όλοι στο υπνοδωμάτιο και καταστρέφει την ποιότητα του ύπνου μας

Σχετικά Άρθρα

Φωτιά τώρα στη Λάρισα - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση οικισμού

Φωτιά τώρα στη Λάρισα - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση οικισμού

Ελλάδα
Φωτιά στον Ωρωπό: Σχέδιο προληπτικής εκκένωσης της δομής στη Μαλακάσα

Φωτιά στον Ωρωπό: Σχέδιο προληπτικής εκκένωσης της δομής στη Μαλακάσα

Ελλάδα
Κιλκίς: Σε εξέλιξη η φωτιά στη λίμνη Δοϊράνη - Πέρασε από τη Βόρεια Μακεδονία (Βίντεο)

Κιλκίς: Σε εξέλιξη η φωτιά στη λίμνη Δοϊράνη - Πέρασε από τη Βόρεια Μακεδονία (Βίντεο)

Ελλάδα
Πύρινος εφιάλτης στον Ωρωπό: Καρέ- καρέ η μάχη με τις φλόγες (Εικόνες και Βίντεο)

Πύρινος εφιάλτης στον Ωρωπό: Καρέ- καρέ η μάχη με τις φλόγες (Εικόνες και Βίντεο)

Ελλάδα

NETWORK

Σε επιφυλακή για το σύστημα ηλεκτροδότησης λόγω καύσωνα – Χωρίς προβλήματα η λειτουργία

Σε επιφυλακή για το σύστημα ηλεκτροδότησης λόγω καύσωνα – Χωρίς προβλήματα η λειτουργία

ienergeia.gr
Ιός Δυτικού Νείλου: 4 κρούσματα κατέγραψε ο ΕΟΔΥ στην Αττική

Ιός Δυτικού Νείλου: 4 κρούσματα κατέγραψε ο ΕΟΔΥ στην Αττική

healthstat.gr
Αυτό είναι το «Μαϊάμι» τις Πελοποννήσου για τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές

Αυτό είναι το «Μαϊάμι» τις Πελοποννήσου για τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές

theissue.gr
Αυτές οι αποχρώσεις κραγιόν κολακεύουν όλες τις 50άρες

Αυτές οι αποχρώσεις κραγιόν κολακεύουν όλες τις 50άρες

theissue.gr
Ηλεκτρισμός: Παραμένει το χάσμα τιμών στην ΕΕ – Τι έδειξε η πρώτη αποτύπωση της task force της Κομισιόν

Ηλεκτρισμός: Παραμένει το χάσμα τιμών στην ΕΕ – Τι έδειξε η πρώτη αποτύπωση της task force της Κομισιόν

ienergeia.gr
Ανανέωσε την καλοκαιρινή σου γκαρνταρόμπα με 150 ευρώ – Όλα τα απαραίτητα κομμάτια

Ανανέωσε την καλοκαιρινή σου γκαρνταρόμπα με 150 ευρώ – Όλα τα απαραίτητα κομμάτια

theissue.gr
ΔΕΠΑ Εμπορίας–Gazprom: Τι φέρνει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός στην τιμή του ρωσικού αερίου

ΔΕΠΑ Εμπορίας–Gazprom: Τι φέρνει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός στην τιμή του ρωσικού αερίου

ienergeia.gr
Αυτό το φρούτο θα προστατεύσει το δέρμα σου από τη φωτογήρανση

Αυτό το φρούτο θα προστατεύσει το δέρμα σου από τη φωτογήρανση

theissue.gr