Δώδεκα εταίροι από 8 χώρες αναπτύσσουν λύσεις AI για ασφαλέστερους ελέγχους και ομαλότερες διελεύσεις.

Η diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP, διευρύνει τη δράση της στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία ως εταίρος του έργου BorderAI. Η πρωτοβουλία του προγράμματος Horizon Europe φέρνει κοντά 12 εταίρους από 8 χώρες και εστιάζει στην ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που θα βοηθούν τις συνοριακές αρχές να εντοπίζουν πιθανές απειλές με μεγαλύτερη ακρίβεια, διευκολύνοντας παράλληλα τις νόμιμες μετακινήσεις ταξιδιωτών και τη διακίνηση εμπορευμάτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ορίζοντα υλοποίησης 36 μηνών και επίσημη ημερομηνία έναρξης την 1η Νοεμβρίου 2026. Στις 19 Νοεμβρίου, η κοινοπραξία πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντησή της για την οργάνωση των εργασιών. Η συμμετοχή στο έργο επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία της diadikasia στα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, με τη μετάβασή της από την 53η θέση στο Horizon 2020 στη 13η θέση στο Horizon Europe.

Η λύση που σχεδιάζεται περιλαμβάνει δύο στάδια: έναν γρήγορο αρχικό έλεγχο που δεν παρακωλύει την κυκλοφορία και στοχευμένους δευτερογενείς ελέγχους όπου κρίνεται απαραίτητο. Το σύστημα θα συνδυάζει δεδομένα από μη παρεμβατικούς αισθητήρες, όπως θερμικούς, οπτικούς και ακουστικούς ανιχνευτές, με μητρώα οχημάτων, ώστε οι υπάλληλοι να διαθέτουν πληρέστερη εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα υποστηρίζει την αρχική αξιολόγηση καθώς και τον εντοπισμό των περιπτώσεων που χρειάζονται αναλυτικότερο έλεγχο, περιορίζοντας τις περιττές στάσεις. Οι αποφάσεις θα παραμένουν στα χέρια των αρμόδιων υπαλλήλων, ενώ η ανάπτυξη θα ακολουθεί τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Η πρακτική αξιολόγηση του BorderAI θα γίνει μέσα από δύο πιλοτικές εφαρμογές: σε χερσαίο σημείο διέλευσης στην Κροατία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, και σε θαλάσσιο λιμένα στην Ισπανία, σε συνεργασία με την Εθνική Αστυνομία. Ο καθορισμός του ηθικού και νομικού πλαισίου θα προηγηθεί της ανάπτυξης εργαστηριακών πρωτοτύπων και των δοκιμών της ολοκληρωμένης πλατφόρμας, σε συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές.

Για την ανάπτυξη του έργου, η κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει η diadikasia, συγκεντρώνει ειδικούς στον συνοριακό έλεγχο, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη σύντηξη δεδομένων από αισθητήρες (sensor fusion) και την ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας. Οι συνοριακές αρχές και οι τελικοί χρήστες θα συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια του έργου, από τη διαμόρφωση των απαιτήσεων και των σεναρίων χρήσης έως τη δοκιμή των αποτελεσμάτων.