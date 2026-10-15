Οι επτά διακρίσεις αποτελούν επιστέγασμα της μακροχρόνιας συνεργασίας της INTERSPORT με τη MEDIACUBE.

Η INTERSPORT, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, σε συνεργασία με τη MEDIACUBE, απέσπασε συνολικά επτά βραβεία στα PEAK Awards 2026, έναν από τους σημαντικούς θεσμούς στην Ελλάδα για την αποτελεσματικότητα στο Performance Marketing. Ανάμεσα στις διακρίσεις ξεχωρίζουν δύο Gold βραβεία στις κατηγορίες Best Performance in Sports, Fitness & Outdoor και Best Modern Search Campaign, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της digital στρατηγικής της εταιρείας και την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.

Συγκεκριμένα, η INTERSPORT και η MEDIACUBE τιμήθηκαν στις εξής κατηγορίες:

GOLD: Best Performance in Sports, Fitness & Outdoor

Best Performance in Sports, Fitness & Outdoor GOLD: Best Modern Search Campaign

Best Modern Search Campaign SILVER: Best Performance in Omnichannel

Best Performance in Omnichannel BRONZE: Best Performance Max Campaign

Best Performance Max Campaign BRONZE: Best Demand Gen Campaign

Best Demand Gen Campaign BRONZE: Best Programmatic Campaign

Best Programmatic Campaign BRONZE: Best Other Seasonal Campaigns

Οι επτά διακρίσεις αποτελούν επιστέγασμα της μακροχρόνιας συνεργασίας της INTERSPORT με τη MEDIACUBE και της κοινής τους προσπάθειας για τη συνεχή εξέλιξη της digital παρουσίας του brand. Με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά αθλητικών ειδών και σταθερή προσήλωση στην ανάπτυξη και την καινοτομία, η INTERSPORT επενδύει σε σύγχρονες digital πρακτικές και στρατηγικές που ενισχύουν την εμπειρία του καταναλωτή, έχοντας ως σταθερή προτεραιότητα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του σε όλα τα σημεία επαφής με το brand.