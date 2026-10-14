Η Recipe Unlimited Corporation διαθέτει ιστορία άνω των 100 ετών και χαρτοφυλάκιο 18 εμπορικών σημάτων, τα οποία δραστηριοποιούνται τόσο στην εστίαση πλήρους εξυπηρέτησης όσο και στην ταχεία εστίαση και τη λιανική.

Σε καναδικά χέρια περνά ο κλάδος εστίασης της Vivartia, καθώς ο όμιλος ανακοίνωσε την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την πώληση του 100% των μετοχών της Evergood στη Recipe Unlimited Corporation, εταιρεία που ανήκει στον όμιλο Fairfax του Prem Watsa. Η συμφωνία αφορά ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα της ελληνικής αγοράς εστίασης, όπως τα Goody’s Burger House, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo.

Η συναλλαγή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον χάρτη της οργανωμένης εστίασης στην Ελλάδα, καθώς ένας από τους μεγαλύτερους εγχώριους ομίλους του κλάδου περνά στον έλεγχο διεθνούς στρατηγικού επενδυτή με ισχυρή παρουσία στην αγορά εστιατορίων.

Η Recipe Unlimited Corporation διαθέτει ιστορία άνω των 100 ετών και χαρτοφυλάκιο 18 εμπορικών σημάτων, τα οποία δραστηριοποιούνται τόσο στην εστίαση πλήρους εξυπηρέτησης όσο και στην ταχεία εστίαση και τη λιανική.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται γνωστές αλυσίδες της βορειοαμερικανικής αγοράς, όπως οι Swiss Chalet, St-Hubert, Montana’s BBQ & Bar, Harvey’s Burgers, New York Fries και The Burger’s Priest.

Η εξαγορά της Evergood δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της παρουσίας της Recipe στην ελληνική αγορά, αλλά και για την αξιοποίηση των ελληνικών εμπορικών σημάτων σε διεθνές επίπεδο.

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Ο διευθύνων σύμβουλος της Recipe Unlimited, Frank Hennessey, χαρακτήρισε την Evergood εταιρεία με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και ιδιαίτερα έμπειρη διοικητική ομάδα.

Όπως επισήμανε, η συνεργασία αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την επιτάχυνση της διεθνούς ανάπτυξης του καναδικού ομίλου.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη διοικητική ομάδα της εταιρείας, αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική πλατφόρμα για να δημιουργήσουμε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η είσοδος της Recipe στην Evergood αποκτά ιδιαίτερη σημασία και λόγω της σύνδεσής της με τη Fairfax του Prem Watsa, ενισχύοντας το επενδυτικό αποτύπωμα του καναδικού ομίλου στην ελληνική οικονομία.

Πάντως, η μεταβίβαση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς η συμφωνία τελεί υπό τις συνήθεις εγκρίσεις και τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ολοκλήρωσης.

Το οικονομικό τίμημα της συναλλαγής δεν γνωστοποιήθηκε.

Στο πλευρό της Vivartia βρέθηκε η Rothschild & Co ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Deloitte για τη διαδικασία ελέγχου και η Bernitsas Law για τη νομική υποστήριξη.

Από την πλευρά της Recipe, συμβουλευτικές υπηρεσίες παρείχαν η EY-Parthenon Greece, η Scotiabank, η KPMG και η Karatzas & Partners.