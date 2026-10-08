Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 167,91 εκατ. ευρώ, έναντι 130,69 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 28,5%.

Ενίσχυση των οικονομικών του επιδόσεων κατέγραψε το 2025 ο Όμιλος Καράτζη, με τον κύκλο εργασιών να προσεγγίζει τα 168 εκατ. ευρώ και τα EBITDA να αυξάνονται κατά 64%, φτάνοντας τα 52,76 εκατ. ευρώ. Καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη είχαν η επέκταση των ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων στην Κρήτη και η πλήρης ετήσια λειτουργία των τριών φωτοβολταϊκών πάρκων του ομίλου στη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 167,91 εκατ. ευρώ, έναντι 130,69 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 28,5%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 52,76 εκατ. ευρώ, από 32,18 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε στο 31,4%, έναντι 24,6% το 2024. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων εκτινάχθηκαν στα 16,97 εκατ. ευρώ, από 1,80 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα συνολικά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 13,32 εκατ. ευρώ, έναντι 867.000 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων εμφάνισε ο ενεργειακός κλάδος, με έσοδα 24,50 εκατ. ευρώ, έναντι 11,57 εκατ. ευρώ το 2024. Η άνοδος κατά 112% συνδέεται με τη λειτουργία των τριών φωτοβολταϊκών πάρκων στη Θεσσαλία για ολόκληρο το οικονομικό έτος.

Ξενοδοχειακός τομέας

Ισχυρή ανάπτυξη παρουσίασε και ο ξενοδοχειακός τομέας, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 46%, στα 53,35 εκατ. ευρώ, από 36,50 εκατ. ευρώ.

Καθοριστική ήταν η συνεισφορά του ξενοδοχείου Knossos Royal στη Χερσόνησο, το οποίο αποκτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και λειτούργησε για πρώτη φορά υπό την ιδιοκτησία του ομίλου κατά την τουριστική περίοδο του 2025.

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Η μονάδα, δυναμικότητας 840 κλινών και 413 δωματίων, μπανγκαλόου και σουιτών, αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένης ανακαίνισης κατά το 2025 και το 2026, με την επανατοποθέτησή της στην αγορά υπό την επωνυμία Nana Royal.

Η επένδυση έχει ενταχθεί σε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ ενισχύει το ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο του ομίλου, στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης τα Nana Golden Beach και Nana Princess.

Στον βιομηχανικό τομέα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9%, φτάνοντας τα 79,06 εκατ. ευρώ, από 72,84 εκατ. ευρώ. Ο συγκεκριμένος κλάδος παραμένει η μεγαλύτερη δραστηριότητα του ομίλου από πλευράς εσόδων, με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό και παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και τη Γερμανία.

Η επενδυτική δραστηριότητα του ομίλου συνεχίστηκε και το 2025, με ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, οι προσθήκες στα πάγια της μητρικής εταιρείας αφορούσαν κυρίως την ανακαίνιση του Nana Royal και τη νέα επένδυση για την ανάπτυξη ξενοδοχειακού συγκροτήματος με υδάτινο πάρκο στη Χερσόνησο.

Από τις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση, περίπου 22,67 εκατ. ευρώ συνδέονταν με επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, ενώ άλλα 4,06 εκατ. ευρώ αφορούσαν ενεργειακές επενδύσεις.

Η στρατηγική του ομίλου προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη των τουριστικών ακινήτων, επέκταση των δραστηριοτήτων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην αποθήκευση ενέργειας, καθώς και ενίσχυση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές.

Παρά τη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας, ο δανεισμός παραμένει υψηλός, αντανακλώντας τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως στον τουρισμό και στην ενέργεια.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 331 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, έναντι 334,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης υποχώρησε στο 68%, από 70%, αποτυπώνοντας βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Τέλος, τα χρηματικά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε 65,60 εκατ. ευρώ, από 57,35 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 157,09 εκατ. ευρώ, έναντι 145,11 εκατ. ευρώ το 2024.