Ξεκίνησε από σήμερα το rebranding του ΟΠΑΠ, με την εταιρεία να υιοθετεί τη διεθνή εμπορική ονομασία Allwyn. Η αλλαγή σηματοδοτεί τη μετάβαση σε νέο εταιρικό σχήμα ταυτότητας και αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ελλάδα, τόσο στο δίκτυο καταστημάτων όσο και στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το rebranding αποτελεί το πρώτο στάδιο ενός ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού, που περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υπηρεσιών λιανικής και online, την ανάπτυξη ψηφιακών προτάσεων και την ενίσχυση των εφαρμογών και των διαδικτυακών υπηρεσιών. Στόχος είναι η προσαρμογή της λειτουργίας της εταιρείας στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς και των χρηστών.

Η αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας δεν επηρεάζει την ονομασία και την ταυτότητα των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ, όπως το ΤΖΟΚΕΡ, το ΛΟΤΤΟ, το ΚΙΝΟ και το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, τα οποία συνεχίζουν να διατίθενται κανονικά. Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο πλαίσιο για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, καθώς και οι δράσεις κοινωνικής προσφοράς στους τομείς της Υγείας, του Αθλητισμού, της Απασχόλησης και της στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σε ψηφιακό επίπεδο, τέθηκε σε λειτουργία το Allwyn.gr, το οποίο αντικαθιστά τα Opap.gr και Opaponline.gr και λειτουργεί ως ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα της εταιρείας. Μέσω του νέου ιστοτόπου, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε online παιχνίδια, ενημέρωση για τις δραστηριότητες της εταιρείας και στις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες. Το brand Allwyn έχει ενσωματωθεί και στις εφαρμογές παιχνιδιού και loyalty για κινητές συσκευές.

Παράλληλα, ξεκίνησε η σταδιακή αλλαγή της εικόνας των καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY, με τα πρώτα καταστήματα να λειτουργούν ήδη με τη νέα εμπορική ταυτότητα σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία rebranding για τα καταστήματα ΟΠΑΠ προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2027, ενώ για τα καταστήματα PLAY εντός του 2026. Η Allwyn δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2013, έτος κατά το οποίο επένδυσε στον ΟΠΑΠ. Σε διεθνές επίπεδο, ο όμιλος έχει παρουσία στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και δραστηριοποιείται στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και της διασκέδασης. Στο πλαίσιο των διεθνών δραστηριοτήτων της, περιλαμβάνονται και συνεργασίες στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως η χορηγική παρουσία στη Formula 1 και στην ομάδα McLaren.