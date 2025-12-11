Η Traçim διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, με ετήσια δυναμικότητα περίπου 2,5 εκατ. τόνων.

Η Titan ανακοίνωσε την εξαγορά της τουρκικής Traçim Cement έναντι 190 εκατ. δολαρίων, υπογράφοντας Σύμβαση Αγοράς Μετοχών για την απόκτηση του 100% της εταιρείας, υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης.

Η Traçim διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, με ετήσια δυναμικότητα περίπου 2,5 εκατ. τόνων, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και υποστηρίζει εξαγωγές προς γειτονικές χώρες και τις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται και η από κοινού ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου με τους πωλητές.

Η εξαγορά εντάσσεται στον σχεδιασμό TITAN FORWARD 2029 και αφορά την επέκταση της δραστηριότητας του Ομίλου στη Δυτική Τουρκία, όπου ήδη λειτουργεί μονάδα άλεσης τσιμέντου και λατομείο ποζολάνης. Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα εξαγωγών προς τις ΗΠΑ.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 190 εκατ. δολάρια και η ολοκλήρωσή της αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων νομικών διαδικασιών και εγκρίσεων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, η Traçim αναμένεται να προσθέσει ετήσιες πωλήσεις άνω των 140 εκατ. δολαρίων, EBITDA πάνω από 50 εκατ. δολάρια και να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή από το 2026, με προοπτική περαιτέρω βελτίωσης τα επόμενα χρόνια λόγω συνεργειών.