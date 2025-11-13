Το FSRU στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε χθες κεντρικό άξονα και της εκδήλωσης παρουσίασης της νέας εταιρικής ταυτότητας της πρώην Elpedison, που μετονομάζεται πλέον σε Enerwave.

Το FSRU στη Θεσσαλονίκη επανέρχεται δυναμικά στο επίκεντρο της στρατηγικής της HELLENiQ ENERGY, η οποία εξετάζει πλέον ανοιχτά την ενεργοποίηση του πλωτού τερματικού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG.

Το έργο έχει ήδη λάβει άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου από τη ΡΑΑΕΥ και θεωρείται κρίσιμο για τη νέα εποχή του ομίλου, σε μια συγκυρία όπου ο ενεργειακός χάρτης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλάζει και το τέλος της εξάρτησης από το ρωσικό αέριο το 2028 δημιουργεί νέες ανάγκες και ευκαιρίες.

Η στρατηγική του θέση αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού της Βόρειας Ελλάδας, να μειώσει τις συμφορήσεις του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και να καθιερώσει ένα νέο, ευέλικτο και ασφαλές σημείο εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, χαρακτήρισε το έργο καταλύτη για τη διείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά και σημείωσε ότι η εταιρεία «ξεπαγώνει» επενδύσεις που είχαν μείνει πίσω, σε μια νέα περίοδο με ενισχυμένη εξωστρέφεια. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει την ανάπτυξη νέας θερμικής μονάδας στην περιοχή, δίπλα στο FSRU, ενισχύοντας συνολικά το ενεργειακό αποτύπωμα της Θεσσαλονίκης.

Το FSRU στη Θεσσαλονίκη αποτελείται από υπεράκτιο τερματικό σταθμό LNG με δύο πλοία – ένα FSRU και ένα FSU – καθώς και μια κεντρική πλατφόρμα τοποθετημένη στον Θερμαϊκό κόλπο, σε απόσταση 4,4 χιλιομέτρων από το σημείο προσαιγιάλωσης του υποθαλάσσιου αγωγού.

Το έργο περιλαμβάνει υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 4,4 χιλιομέτρων και χερσαίο αγωγό 7 χιλιομέτρων, που θα μεταφέρουν φυσικό αέριο στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής της Enerwave και στη συνέχεια στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Τα δύο πλοία έχουν συνδυασμένη χωρητικότητα 250.000–280.000 m³ LNG, ενώ η διαδικασία ship-to-ship θα επιτρέπει τη φόρτωση LNG από μεγάλα δεξαμενόπλοια στο FSU μέσω κρυογενικών εύκαμπτων σωλήνων.

Το σύστημα αεριοποίησης έχει σχεδιαστεί με δυναμικότητα 500 mmscf/day, περίπου 150 GWh ανά ημέρα. Ο αγωγός των 24 ιντσών θα διαθέτει υποθαλάσσιο και χερσαίο τμήμα, με σταθμούς μέτρησης στην είσοδο προς το ΕΣΜΦΑ και στα σημεία τροφοδοσίας των μονάδων της Enerwave.