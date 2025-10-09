Η επιλογή Pay by Bank επιτρέπει στους καταναλωτές να πραγματοποιούν πληρωμές χωρίς την ανάγκη εισαγωγής στοιχείων κάρτας, εγκρίνοντας τη συναλλαγή μέσω της τραπεζικής τους εφαρμογής.

Η Revolut λανσάρει το Pay by Bank μέσω της Πύλης Πληρωμών στην Ελλάδα, προσφέροντας στις επιχειρήσεις μια νέα, ασφαλή και ταχύτερη επιλογή αποδοχής πληρωμών απευθείας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πελατών τους. Η νέα λειτουργία ενισχύει τη σουίτα εργαλείων της Revolut Business και επιτρέπει στους εμπόρους να βελτιώσουν τα ποσοστά ολοκλήρωσης αγορών, μειώνοντας ταυτόχρονα τα περιστατικά απάτης και τα αιτήματα επιστροφής χρεώσεων.

Οι πληρωμές εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που ενισχύει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και προσφέρει στους πελάτες μια απλή, ασφαλή και άμεση εμπειρία.

Οι χρήστες κινητών συσκευών εγκρίνουν τη συναλλαγή απευθείας μέσα από την εφαρμογή της τράπεζάς τους, ενώ όσοι χρησιμοποιούν υπολογιστή μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σκανάροντας έναν κωδικό QR.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Revolut, περίπου 14 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως χρησιμοποιούν ήδη το Pay by Bank κάθε μήνα, ενώ εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των χρηστών Open Banking θα εκτοξευθεί στα 645 εκατομμύρια έως το 2029, από 183 εκατομμύρια σήμερα, σύμφωνα με τη Juniper Research.

«Το τοπίο των πληρωμών εξελίσσεται και οι επιχειρήσεις χρειάζονται λύσεις που μειώνουν τον κίνδυνο απάτης και προσφέρουν στους πελάτες περισσότερη ευελιξία», δήλωσε ο Alex Codina, General Manager of Merchant Acquiring της Revolut. «Με το Pay by Bank, δίνουμε στους εμπόρους τη δυνατότητα να δέχονται την επόμενη γενιά πληρωμών, ενώ οι καταναλωτές απολαμβάνουν μια ασφαλέστερη και πιο εύχρηστη εμπειρία. Πρόκειται για μια εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στη λειτουργία της Πύλης Πληρωμών της Revolut.»

Η νέα δυνατότητα είναι ήδη διαθέσιμη στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κροατία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, με προγραμματισμένη περαιτέρω επέκταση σε επιπλέον αγορές.

