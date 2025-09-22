Skroutz και Revolut προσφέρουν αποκλειστικά προνόμια στους καταναλωτές σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία.

Η Skroutz, το μεγαλύτερο marketplace σε Ελλάδα και Κύπρο, και η Revolut, η παγκόσμια fintech με περισσότερους από 60 εκατομμύρια πελάτες, ανακοίνωσαν στρατηγική συνεργασία με στόχο να προσφέρουν στους καταναλωτές ταχύτερες, ασφαλέστερες και πιο απρόσκοπτες online αγορές. Μέσα από την ενσωμάτωση του Revolut Pay στους τρόπους πληρωμής της Skroutz, οι χρήστες αποκτούν μια ευρέως διαδεδομένη και δημοφιλή μέθοδο πληρωμής, την οποία ήδη εμπιστεύονται πάνω από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες.

Η νέα δυνατότητα κάνει ακόμα πιο εύκολη την ολοκλήρωση των αγορών στο checkout, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στους περισσότερους από 8.000 συνεργαζόμενους εμπόρους της Skroutz να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, προσφέροντας περισσότερες επιλογές πληρωμής.

Για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους, Skroutz και Revolut προσφέρουν αποκλειστικά προνόμια στους καταναλωτές σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία. Όσοι δημιουργήσουν νέο λογαριασμό Revolut μέσω αγοράς στη Skroutz αξίας άνω των 5 ευρώ, θα λάβουν bonus 25 ευρώ (ισχύουν όροι και προϋποθέσεις). Παράλληλα, οι υφιστάμενοι χρήστες της Revolut που θα πραγματοποιήσουν αγορές με Revolut Pay στη Skroutz από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 22 Οκτωβρίου 2025, θα κερδίζουν 10 RevPoints για κάθε 1 ευρώ που ξοδεύουν, ανάλογα με το πρόγραμμα συνδρομής τους και με βάση τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος.

Η συνεργασία ενισχύει την αξιοπιστία και την προηγμένη ασφάλεια του Revolut Pay, προσφέροντας στους καταναλωτές πλήρη προστασία των στοιχείων τους μέσω κρυπτογράφησης, αλλά και μια εμπειρία αγορών «με ένα κλικ».

Ο Κώστας Κοντογιάννης, CFO της Skroutz, τόνισε ότι η στρατηγική αυτή κίνηση αποδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας για «Shopping Simplified», δηλαδή μια πιο εύκολη και απλή αγοραστική εμπειρία. «Με το Revolut Pay, οι καταναλωτές που επιλέγουν το Skroutz έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τις αγορές τους με ένα μόνο κλικ, απολαμβάνοντας ταχύτητα, ασφάλεια και ευκολία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Alex Codina, Γενικός Διευθυντής Acquiring στη Revolut, υπογράμμισε ότι η Skroutz αποτελεί «παράδειγμα καινοτομίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο», επισημαίνοντας ότι η συνεργασία αυτή στοχεύει να προσφέρει σε εκατομμύρια καταναλωτές μια πιο εύκολη, ασφαλή και επωφελή εμπειρία αγορών.