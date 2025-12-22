Η βάση χρηστών της Revolut στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 29%.

Με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και σαφή διεύρυνση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, η Revolut ολοκληρώνει το 2025 επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως η καθημερινή ψηφιακή τράπεζα για εκατομμύρια Έλληνες. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εταιρεία αναδείχθηκε η πιο δημοφιλής χρηματοοικονομική εφαρμογή στη χώρα, αντανακλώντας τη σταθερή μετατόπιση των καταναλωτών προς σύγχρονες, ψηφιακές τραπεζικές λύσεις.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η βάση χρηστών της Revolut στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 29%, φτάνοντας τους 1,8 εκατομμύρια πελάτες. Παράλληλα, η καθημερινή χρήση της εφαρμογής ενισχύθηκε σημαντικά, με τον συνολικό όγκο συναλλαγών να σημειώνει άνοδο 40% σε ετήσια βάση, γεγονός που καταδεικνύει ότι η πλατφόρμα δεν λειτουργεί πλέον συμπληρωματικά, αλλά αποτελεί βασικό εργαλείο διαχείρισης των προσωπικών οικονομικών.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η στροφή των Ελλήνων προς την αποταμίευση και τις επενδύσεις μέσω της Revolut. Ο αριθμός των χρηστών που επενδύουν μέσω της πλατφόρμας αυξήθηκε κατά 60%, ενώ ο συνολικός επενδεδυμένος όγκος εκτοξεύθηκε κατά 130%, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στα επενδυτικά της εργαλεία. Την ίδια στιγμή, οι Κοινοί Λογαριασμοί διπλασιάστηκαν, καθώς όλο και περισσότερα νοικοκυριά επιλέγουν ψηφιακές λύσεις για τη διαχείριση των κοινών τους εξόδων.

Σημαντική δυναμική κατέγραψαν και τα Ευέλικτα Κεφάλαια της εταιρείας, μέσω των οποίων οι συνολικές τοποθετήσεις στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα 320 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, που βασίζεται σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, εδραιώθηκε ως επιλογή χαμηλού ρίσκου, προσφέροντας καθημερινές αποδόσεις και πλήρη ευελιξία στις καταθέσεις και αναλήψεις κεφαλαίων.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στον επιχειρηματικό τομέα. Το 2025, οι πελάτες του Revolut Business αυξήθηκαν κατά 42%, ενώ οι εταιρικές καταθέσεις σημείωσαν άνοδο 60%, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Revolut ως αξιόπιστου χρηματοοικονομικού συνεργάτη για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κομβικό σημείο της χρονιάς αποτέλεσε η στρατηγική συνεργασία με τη Skroutz, μέσω της οποίας ενσωματώθηκε το Revolut Pay στη διαδικασία πληρωμών, προσφέροντας ταχύτερη και ασφαλέστερη εμπειρία αγορών σε εκατομμύρια καταναλωτές και περισσότερους από 8.000 εμπόρους.

Σε δήλωσή του, ο Ignacio Zunzunegui, επικεφαλής Ανάπτυξης της Revolut για τη Νότια Ευρώπη, ανέφερε ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τη σχέση της εταιρείας με την Ελλάδα, τονίζοντας πως η εμπιστοσύνη των χρηστών είναι το βασικό στοιχείο που μετατρέπει μια ψηφιακή τράπεζα σε καθημερινό οικονομικό σύμμαχο. Όπως σημείωσε, στόχος για το 2026 είναι η υπέρβαση των 2 εκατομμυρίων πελατών και η έναρξη λειτουργίας τοπικού υποκαταστήματος, κίνηση που θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας στη χώρα.

Με περισσότερους χρήστες, αυξημένη καθημερινή δραστηριότητα και έντονη συμμετοχή στα επενδυτικά της προϊόντα, η Revolut εισέρχεται στο 2026 με ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά, έχοντας εδραιωθεί όχι απλώς ως μια χρηματοοικονομική εφαρμογή, αλλά ως σημείο αναφοράς για την οικονομική καθημερινότητα των Ελλήνων.