Η ΓΕΚ Τέρνα βγαίνει στις αγορές με νέα ομολογιακή έκδοση επταετούς διάρκειας, θέτοντας το εύρος επιτοκίου μεταξύ 3,2% και 3,5%. Η Δημόσια Προσφορά ξεκινά αύριο, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, με στόχο την άντληση έως 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της εκδότριας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς. Ο καθορισμός τους θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ομολόγων, τη ζήτηση από ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, αλλά και το κόστος εξυπηρέτησης της έκδοσης.

Όπως διευκρινίζεται, αν η ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές καλύψει την έκδοση στο ανώτατο όριο του εύρους απόδοσης, αλλά παράλληλα υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον σε χαμηλότερα επίπεδα, είναι πιθανό να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση. Σε κάθε περίπτωση, το επιτόκιο θα καθοριστεί εντός του ανακοινωθέντος εύρους και θα είναι κοινό για όλους τους επενδυτές.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα αποφασιστεί η τελική κατανομή των ομολογιών, ενώ διασφαλίζεται ότι τουλάχιστον το 30% θα κατευθυνθεί σε ιδιώτες επενδυτές, εφόσον η ζήτηση από την κατηγορία αυτή το δικαιολογεί.