Από τη σταθερότητα της BMW στη δυναμική είσοδο της Chery, η ΣΠΑΝΟΣ ΑΕ κάνει το ένα θετικό βήμα μετά το άλλο.

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου, η ΣΠΑΝΟΣ ΑΕ καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερή πορεία ανόδου, ενισχύοντας το εμπορικό της αποτύπωμα τόσο μέσω της μακρόχρονης συνεργασίας της με τη BMW, όσο και με τη νέα στρατηγική της εμπλοκή στην εκπροσώπηση της Chery στην Ελλάδα.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχει περάσει σημαντικές διακυμάνσεις την τελευταία δεκαετία, με την ηλεκτροκίνηση, την ψηφιοποίηση των πωλήσεων και την αλλαγή των καταναλωτικών προτιμήσεων να αναδιαμορφώνουν σταδιακά τον χάρτη της εμπορικής δραστηριότητας.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ΣΠΑΝΟΣ ΑΕ έχει καταφέρει να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση της, αξιοποιώντας ένα μοντέλο ανάπτυξης που συνδυάζει την εμπειρία με την προσαρμοστικότητα. Ιδρύθηκε το 1971 και από την αρχή εντάχθηκε στο δίκτυο της BMW ως εξουσιοδοτημένος dealer και επισκευαστής. Έχει συνεχή παρουσία πάνω από 50 χρόνια στον χώρο των premium αυτοκινήτων και υπηρεσιών mobility, ενώ διατηρεί εγκαταστάσεις σε Νέα Σμύρνη, Γλυφάδα και Κηφισιά καλύπτοντας πωλήσεις, service και φανοποιείο.

Η συνεργασία της με τη BMW αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικούς πυλώνες της δραστηριότητάς της. Μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων και after-sales υπηρεσιών, η εταιρεία έχει συμβάλει στην περαιτέρω εδραίωση της γερμανικής premium μάρκας στην ελληνική αγορά.

Η έμφαση στην εμπειρία πελάτη, η επένδυση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και η διαρκής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού έχουν λειτουργήσει ενισχυτικά στη συνολική εικόνα αξιοπιστίας και συνέπειας που χαρακτηρίζει τη συνεργασία.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η ΣΠΑΝΟΣ ΑΕ έχει κάνει ένα ακόμη βήμα διαφοροποίησης, εισερχόμενη στη συνεργασία με την Chery, μια μάρκα που επιχειρεί να αποκτήσει ισχυρότερο αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω τεχνολογικά εξελιγμένων και ανταγωνιστικά τοποθετημένων μοντέλων.

Η κίνηση αυτή αντανακλά μια σαφή στρατηγική διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, με στόχο την κάλυψη ευρύτερων κατηγοριών καταναλωτών, από την premium μέχρι την πιο προσιτή τεχνολογικά προϊοντική προσέγγιση.

Η είσοδος της Chery στην ελληνική αγορά μέσω της εμπορικής δραστηριότητας της ΣΠΑΝΟΣ ΑΕ προσθέτει μια νέα δυναμική, καθώς το ενδιαφέρον για κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη παρουσιάζει αυξητική τάση.

Η έμφαση στην τεχνολογία, την ασφάλεια και τον εξοπλισμό σε συνδυασμό με επιθετική τιμολογιακή πολιτική δημιουργεί νέες ισορροπίες στον ανταγωνισμό, τις οποίες η ελληνική εταιρεία φαίνεται να αξιοποιεί με οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο. Για αυτό ακριβώς τον λόγο, το Chery Tiggo 4, παρότι βρίσκεται λίγο καιρό στην αγορά, «σπάει» ήδη τα ταμεία, δικαιολογημένα.

Η πορεία της ΣΠΑΝΟΣ ΑΕ αποτυπώνει τη μετάβαση ενός παραδοσιακού εμπορικού οργανισμού σε έναν πολυεπίπεδο παίκτη της αγοράς αυτοκινήτου, ικανό να κινείται με ευελιξία ανάμεσα σε διαφορετικά brand positioning και τεχνολογικές κατευθύνσεις.

Η συνύπαρξη της σταθερότητας που προσφέρει μια καθιερωμένη συνεργασία όπως αυτή με τη BMW και της δυναμικής προοπτικής που φέρνει μια ανερχόμενη μάρκα όπως η Chery, συνθέτουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο που φαίνεται να αποδίδει καρπούς σε ένα περιβάλλον συνεχούς μετασχηματισμού.

Η εταιρία αποτελεί ξεκάθαρα παράδειγμα προς μίμηση για άλλους επιχειρηματικούς ομίλους στο χώρο του αυτοκινήτου, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιώργο Σπανό να ακολουθεί πιστά τις αρχές του αείμνηστου πατέρα του, που τον οδηγούν τελικά στην (διαχρονική) επιτυχία.